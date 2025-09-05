Luna de Sangre: Los mejores lugares de España para ver el eclipse lunar

El turismo astronómico cada vez es más popular y en Viajestic no perdemos la oportunidad de informarte sobre ello si te interesa. Recientemente, te contábamos cuáles son los mejores lugares para ver las estrellas y ahora queremos hablarte de la famosa Luna de Sangre.

Este domingo 7 de septiembre tendremos la oportunidad de disfrutar de un eclipse lunar y, además, la Luna se teñirá de tonos rojizos, convirtiéndose así en una Luna de Sangre, también conocida como Luna Roja.

Eclipse lunar total | iStock

El eclipse lunar total coincidirá con la luna llena y será el segundo y último eclipse lunar del año. Tendrá una duración total de 83 minutos y la fase de totalidad comenzará a las 19:31 horas, alcanzando su máximo a las 20:12 horas y finalizará a las 20:53 horas peninsular.

De esta forma, las mejores horas para ver este fenómeno son entre las 19:30 y las 21:00 horas. Sin embargo, hay lugares de España donde se verá mejor que en otros, por ejemplo, en las Islas Baleares y el este peninsular la luna será visible durante casi toda la totalidad. En Madrid, por otro lado, aparecerá unos 15 minutos antes de que termine esta fase (sobre las 20:45 horas) y en Galicia y Canarias se verá en fase parcial.

Por lo tanto, los mejores lugares para ver el eclipse total serán el este peninsular y las Islas Baleares (cuando más al oeste, la visibilidad será menor en esta fase)