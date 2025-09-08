El impactante vídeo de una turista que se golpea la cabeza con un puente durante un paseo en barco en Brujas

A veces cuando viajamos y hacemos alguna excursión o tour, es muy importante que tengamos en cuenta los consejos y recomendaciones de los guías para no tener ningún percance.

Y esto es precisamente lo que le ocurrió a la turista que aparece en el vídeo, que puedes ver arriba, y que se golpeó la cabeza contra un puente durante un paseo en barco en Brujas (Bélgica) al no escuchar las instrucciones del patrón. "Cuidado con la cabeza, por favor", se puede escuchar por la megafonía.

Este tipo de paseos en barco son muy populares en Brujas, ya que cruzan los canales del casco histórico. Este barco, en concreto, cruza el canal de Dijver, en la zona cercana al Groeningemuseum (Palacio Gruutuse) y la Iglesia de Nuestra Señora (Onze-Lieve-Vrouwekerk).

El puente que aparece en el vídeo es el Bonifaciusbrug (Puente de San Bonifacio), uno de los más pintorescos de Brujas, situado junto al canal al lado del Arentshof y muy próximo al Groeningemuseum.

Es un puente muy fotogénico y uno de los más recientes de la ciudad de Brujas. Justo al lado, además, encontrarás el Puente de Gruuthuse con la Casa Arents, pintada de blanco, el único puente de la ciudad con un edificio encima.