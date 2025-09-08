Los aeropuertos de Europa que más reclamaciones han generado en los últimos años, y los 2 primeros son españoles

A la hora de viajar en avión hay cosas que es muy importante tener en cuenta, como por ejemplo, las medidas de la maleta o las normas de los aeropuertos. Sin embargo, saber cuáles son tus derechos como pasajero también es fundamental y si te ocurre algo antes o durante tu viaje, siempre puedes reclamar.

Los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y París-Orly son los tres aeropuertos europeos que más reclamaciones generan en los últimos cuatro años, reuniendo el 15%, 9% y 4,7% del total de las mismas, respectivamente, según datos de Reclamio.

Aeropuerto de Madrid-Barajas | iStock

El 'top 5' lo completan los aeródromos de Lisboa Humberto Delgado, con el 3,5% de quejas, y el de Palma de Mallorca, que ha copado el 3,4% de las reclamaciones.

Además, las instalaciones de Málaga, Gran Canaria-Las Palmas, Tenerife-Norte, Paris-Charles de Gaulle e Ibiza, por este orden, rematan la lista de los diez aeropuertos europeos con más incidencias.

Pasajeros en el aeropuerto de Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

En palabras del responsable de Reclamio.com, Jordi Mercader, en el número de reclamaciones influyen tanto las huelgas y de las incidencias organizativas en algunos aeropuertos, como en el caso de la reciente huelga de controladores franceses, como el volumen de pasajeros que pasan por cada aeródromo.

Las reclamaciones engloban tanto las quejas motivadas por retrasos y cancelaciones de vuelos, incluyendo el overbooking, como la pérdida o el daño en los equipajes de los pasajeros.