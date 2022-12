Bocairent: El pueblo de Valencia que esta excavado en una roca

Valencia es un lugar que no te puedes perder e independientemente del mes en el que estemos si tienes la oportunidad de ir no lo tienes que dejar pasar. Si te animas a viajar a esta ciudad en el mes de diciembre hay 8 planes que no te puedes perder.

Aunque también puedes hacer otras cosas como visitar los preciosos pueblos que hay por toda la Comunidad Valenciana en los que puedes ver localidades como Cervera del Maestre, que tiene una fortaleza islámica. Recorrer la comunidad en busca de pueblos especiales es algo que todo el mundo debe de hacer ya que van a descubrir lugares inimaginables.

Por eso hay que ver pueblos que cuentan con sus propias peculiaridades como es el caso de Bocairent que se encuentra en la provincia de Valencia y cuenta con poco más de 4.000 habitantes. En este sitio vas a poder ver como esta excavado en roca y por eso podemos encontrar las Covetes dels Moros. Este lugar son orificios en la pared de la montaña que hace muchos años se usaban como habitáculos para almacenar alimentos. Al estar en lo alto de la montaña no lo puede visitar cualquiera por lo que es mejor no tener vértigo.

Otros lugares de Bocairent en los que puedes aprender mucho es en los museos que hay por el municipio. Si paseas por sus calles llenas de cultura, podrás encontrar varios museos como el Museo Arqueológico Municipal, el Museo Antonio Ferr, el Museo de Oficios y Costumbres, el Museo Festero o el Museo Paleontológico.

Aunque en la iglesia del municipio puedes ver otro museo que pertenece a la propia iglesia. Además, si quieres visitar algo diferente puedes adentrarte en la Cava de Sant Blai que es uno de los neveros más conocidos ya que en él se guardaba hielo y se conservaba muy bien. Y si aún te quedas con ganas de más puedes ir a ver la plaza de toros o el monasterio subterráneo que data del siglo XVI.

