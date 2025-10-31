Bernabéu Market: Todos los bares y restaurantes que habrá en el estadio del Real Madrid

Cada vez son más los espacios de Madrid que se están convirtiendo en mercados gastronómicos y este mes de noviembre, concretamente el día 4, abre sus puertas el gran Bernabéu Market, que estará ubicado en el renovado estadio del Real Madrid.

Contará con restaurantes y tiendas gourmet especializadas y se accederá a él por la Plaza de los Sagrados Corazones, bajo la puerta 45 del estadio. Bernabéu Market dispone de una superficie de 3.000 metros cuadrados donde contará con 17 operadores inicialmente (aunque alcanzará los 20 en las próximas semanas) y contará con una capacidad de 1.000 comensales.

Su horario será de 10:00 a 24:00 horas todos los días de la semana durante todo el año, excepto los días de partido que cerrará dos horas antes del horario del partido, durante el encuentro y una hora después para dar servicio VIP al Real Madrid.

Restaurantes y bares del Bernabéu Market

El espacio contará con grandes marcas como las empanadas de Malvón Olsen, el pulpo de A Feira Pulpería, las hamburguesas de Manteca Burgers, los kebabs revolucionarios de Kebah! o los ibéricos de Joselito.

También contará con los encurtidos de Greta La Vinagreta, los turrones de Turrones 1880, el chocolate con churros de Chocolatería 1902 o las ostras de Huitres Sorlut. En cuanto a restaurantes, destacan Beata Pasta, las tabernas vascas de perretxiCo, las focaccias de Divorare, los arroces de Escudellar Arroces, las famosas tortillas de Casa Dani, el sushi de Kogumi y la taberna Toca Madera.

También estará The Wine Shop y su cava mecánica diseñada a medida para Bernabéu Market que gira como una noria permitiendo disponer de 200 referencias de vinos y que ofrecerá una selección de quesos artesanos nacionales de la mano de Flores de Queso.

Por si no fuera poco, Bernabéu Market cuenta con el Starbucks más grande de España, con una superficie de 900 metros cuadrados que se reparten en dos plantas y con unas vistas privilegiadas al campo del Real Madrid. De esta forma, se convierte en el primer espacio de la marca ubicado dentro de un estadio de fútbol en Europa.

Será un espacio dedicado al café y contará con colaboraciones como las tartas artesanales de Balbisiana; los croissants y hogazas de Novo Mundo; y las cookies americanas de Cookie Lab.

Además, como gran incorporación, también estará Plaza Mahou, una microcervecería de Mahou San Miguel, que convierte al Bernabéu en el primer estadio de fútbol en España en elaborar su propia cerveza.

Plaza Bernabéu tendrá unos 700 metros cuadrados y es el mayor espacio de la ciudad dedicado a una marca de cerveza. En su interior alberga una fábrica con capacidad para producir 30.000 litros anuales.