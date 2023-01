Una azafata de Iberia sorprende a los pasajeros al cantar un villancico en pleno vuelo

Amenizar de diferentes formas a las personas que hacen una espera por algo, es uno de los servicios que más complace a los clientes. De hecho, hace unas semanas veíamos como una usuaria de Tiktok se hacía viral por cantar a los clientes de una agencia de viajes mientras esperaban.

Y si algo caracteriza a la Navidad es la música tradicional que podemos escuchar en estas fechas: Los villancicos. Darle al play y reproducirlos te transporta automáticamente a la mesa del salón junto a tu familia celebrando la Nochebuena o Nochevieja e incluso Reyes.

Por eso, mientras que viajamos en estas fechas, es de agradecer que nos recuerden la magia de la época navideña porque incluso, hay veces que se viaja por temas laborales o por ir a algún destino en busca de nuestra familia para pasar las vacaciones. Por eso, es tan destacable este gesto por parte de una azafata de vuelo:

La protagonista se llama Andrea y ha sido la encargada de ponerle voz a un villancico cantado en un vuelo. En este caso, el villancico se trataba de nada más y nada menos que la canción de Mariah Carey de 'All I Want For Christmas Is You'. El vuelo perteneciente a Iberia Express iba con destino Madrid desde Palma y la espera para llegar a sus respectivos destinos en estas fechas, era cada vez más tediosa y por eso, la azafata quiso traer al avión ese espíritu navideño que no podemos dejar morir.

De esta forma, incluso la aerolínea se hizo eco de la voz prodigiosa de la azafata y no dudó ni un segundo en publicarlo en sus redes sociales oficiales. Una forma de lo más original de captar la atención de todos aquellos que han comprado el billete y, por supuesto, de devolverles el favor disfrutando de una maravillosa voz.