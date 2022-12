Una usuaria de TikTok se hace viral por cantar a los clientes de una agencia de viajes mientras esperan

En Tiktok podemos ver videos que nos pueden sorprender ya que se ven situaciones de lo más atípicas. Cada día descubrimos nuevas situaciones que vive la gente como la del bebe que estuvo llorando durante 29 horas de vuelo. Aunque los lloros de un bebe pueden molestar a algunos pasajeros hay más sonidos que a las personas pueden no gustarnos.

Uno de ellos es la música de espera que ponen en muchas empresas cuando llamamos por teléfono. Pero gracias a TikTok hemos podido ver como en una agencia de viajes todos los que llaman tienen la suerte de escuchar la increíble voz de Noora H. Esta joven es capaz de sorprender a los oyentes cantando canciones incluso de Mariah Carey. De esta manera entretiene a los clientes de una manera original e ingeniosa.

La tiktoker sube cada día videos en los que imita algunos temas muy populares en el mundo de la música. Pero el video que más visitas a logrado tener es el de ella cantando a sus clientes ya que ha logrado 10 millones de reproducciones. En este tiktok, deleita al oyente con la canción 'Made You Look' de Meghan Trainor.

En los tiktoks que ha subido explica; ''Cantando a mis clientes para que no tengan que escuchar la mierda de música de espera''. Gracias a estos videos tan especiales miles de personas se han hecho eco de este suceso y desearían poder escucharla mucho más tiempo. Aunque hay otros usuarios que tienen una opinión muy diferente ya que comentan que colgarían el teléfono. Otra canción que ha cantado para seguir demostrado su privilegiada voz es ‘Somewhere Only We Know’ con el que no ha dejado duda de su talento.