Los autobuses de la EMT de Madrid y Bicimad serán gratis estas fechas tras la vuelta de Navidad

La capital lanza iniciativas en el transporte público para fomentar su uso y ofrecer opciones sostenibles y de calidad, como la creación de un nuevo billete virtual para Bicimad y EMT por menos de dos euros, además de ofrecer dos días de uso gratuito en ambos servicios.

Madrid comienza 2026 con una medida pensada para facilitar la vuelta tras las vacaciones de Navidad: durante dos días consecutivos, el 8 y 9 de enero, viajar en los autobuses de EMT Madrid y en las bicicletas públicas de Bicimad será completamente gratuito. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, busca incentivar el uso del transporte público y ofrecer un respiro económico a los ciudadanos.

BiciMAD | istock

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes estarán disponibles sin coste desde las 00:00 h del jueves 8 hasta las 23:59 h del viernes 9 de enero, exceptuando la línea Exprés Aeropuerto. Para aprovechar esta medida, los usuarios solo necesitarán validar su título de transporte habitual o solicitar un billete sencillo gratuito al conductor.

Por su parte, Bicimad también se suma a esta jornada, ofreciendo viajes de hasta 30 minutos sin coste en sus bicicletas eléctricas públicas. Con ello, el Ayuntamiento busca fomentar alternativas sostenibles al uso del vehículo privado, contribuyendo a reducir la congestión y la contaminación en la capital.

Se trata de una tradición que se ha repetido en Madrid en más de 70 ocasiones en años anteriores, consolidándose como una estrategia para promover la movilidad sostenible y facilitar la rutina diaria de los madrileños después de periodos festivos.

Autobus EMT Madrid | iStock

Esta medida llega justo cuando miles de personas regresan a sus trabajos, centros educativos y actividades cotidianas tras las celebraciones navideñas. Además de su valor económico, la gratuidad de estos servicios también tiene un impacto social y medioambiental, incentivando hábitos de transporte más responsables y accesibles para todos.

Con estas jornadas gratuitas, Madrid reafirma su compromiso con una ciudad más sostenible, accesible y amigable para los usuarios del transporte público, ofreciendo una experiencia cómoda y económica que facilita los desplazamientos diarios sin gastar un euro.