La Sagrada Familia de Barcelona alcanza su máxima altura: Ya está colocado el brazo superior de la Torre de Jesucristo

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima prevista, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús.

Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz cuando pasaban pocos minutos de las 11:00 horas, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado su punto más alto.

Los operarios siguen trabajando este viernes en el anclaje de esta última pieza de la cruz de la torre, de 17 metros de altura y 13,5 de anchura. La colocación de esta pieza estaba prevista para la pasada semana pero se aplazó por el temporal de viento que afectó a Barcelona.

Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona | EFE/Enric Fontcuberta

La fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia ha emitido en directo por sus canales en las redes sociales la maniobra de colocación de las piezas desde las 10:00 de la mañana, trabajos que algunas personas han seguido en el entorno de la basílica.

La inauguración de la Torre de Jesús tendrá lugar el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.

Una cruz recubierta de vidrio y cerámica blanca

La fisonomía de la Sagrada Familia ha cambiado considerablemente en los últimos quince años con el avance de las obras: se han completado las cuatro torres de los evangelistas, la de la Madre de Dios y, ahora, la de Jesús, la más alta del monumento.

La pieza colocada hoy es una gran cruz con geometría de doble giro, el mismo método que Gaudí utilizó en las columnas de la basílica.

Está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal, y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.

Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona | EFE/Enric Fontcuberta

Esta enorme cruz consta de un brazo inferior, cuatro horizontales y uno vertical, que es el único que falta por instalar.

Fabricada en Alemania, la cruz llegó a Barcelona en catorce megapiezas que se han premontado en la propia Sagrada Familia, en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura por encima de la nave central.

Varios gruístas experimentados y especializados en trabajo de altura han sido los encargados de mover esas piezas pesadas (cada brazo pesa alrededor 12 toneladas) desde la plataforma hasta la cúspide de la torre, ubicándolas en su posición exacta con movimientos precisos.

Cuando acaben los trabajos de anclaje de la cruz, la Sagrada Familia encarará la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en una década y concluir así la obra cumbre de Antoni Gaudí, cuya edificación comenzó en 1882.