Así es la preciosa ciudad rumana de Sighișoara y su relación con Drácula

Si hay una región famosa en Rumanía, esa es sin lugar a dudas Transilvania. Sin embargo, no son tan conocidos los lugares que se encuentran en esa zona histórica del país. Por eso quizá no te suene Sighișoara y si lo hace, es posible que no conozcas muchos datos sobre esa ciudad. Una ciudad pintoresca, colorida y bonita en la que viven alrededor de 32.000 personas.

Pero sobre Sighișoara podemos decir muchas otras cosas, como por ejemplo que es el rincón del mundo en el que nació Vlad Tepes, un hombre considerado héroe nacional en Rumanía y fuente de inspiración para Bram Stoker para escribir la obra Conde Drácula.

Si debe ser una parada obligatoria en un viaje a Rumanía, sin embargo, no es por eso. La razón es que se trata de una de las ciudades con más encanto de todo el país pese a que no cuente con edificios monumentales. De hecho, uno de sus principales atractivos es su simplicidad.

Sighișoara. Rumanía | Pixabay

Cabe apuntar que Sighișoara es una ciudad pequeña de calles empedradas en la que se levantan casitas pequeñas de una o dos plantas. Sus fachadas están pintadas en tonos pastel, claros, que si bien le aportan alegría al lugar también le otorgan cierta calma.

Por supuesto, en esta ciudad rumana hay alguna que otra iglesia, como la de la Colina. Pero como decíamos, no se trata de un templo monumental sino de uno más bien austero. Y lo mismo ocurre con las torres que se encuentran repartidas por el lugar, como la de los Herreros, que da entrada a la ciudad amurallada a muchas personas. O la torre del reloj, una torre de 64 metros de altura construida en el siglo XIV y en cuyo interior alberga el Museo de Historia de Sighișoara.

Por otro lado, debes saber que los lugares mencionados hasta ahora no son los únicos que pueden descubrirse en esta coqueta ciudad. Tampoco puede faltar, por ejemplo, la Casa de Drácula. O lo que es lo mismo: la casa natal de Vlad Teps, el hombre al que hemos mencionado unas líneas más arriba.

Además, paseando por Sighișoara se puede llegar a otros rincones como la preciosa plaza Cetatti, rodeada de esas casitas bajas que describimos anteriormente. O al mirador de la Colina, ese punto desde el que se tienen las mejores vistas panorámicas de la ciudad.