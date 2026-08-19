Así es La Mina, la Cueva del Yeso de Baena

La Mina es la única cueva yesífera de España que se podrá visitar y la cuarta del país en tamaño; se trata de una cueva de lo más atractiva tanto por los secretos que esconde como por las leyendas que guarda y su historia empieza, como no podía ser de otro modo, por las leyendas que no son más que el modo en que los seres humanos nos explicamos, o explicábamos, lo que no entendemos:

La leyenda

Detalle de la Cueva del Yeso de Baena | Imagen cortesía de Turismo de Baena

La leyenda de esta cueva tiene que ver con los moros: la entrada a la cueva es tan curiosa (una suerte de hueco circular que parece más obra de la mano del hombre que de la naturaleza) que los lugareños atribuyeron su construcción a los moros y contaban que daba acceso a túneles secretos que unían las torres árabes de Torreparedones y las del Montecillo. Esta leyenda circuló por la zona durante siglos y no se convirtió en cuento hasta que la cueva fue explorada, ya bien entrado el S.XX; claro que esa es la más la historia que la leyenda…

La historia

Cueva del Yeso de Baena | Imagen cortesía de Turismo de Baena

Esta cueva no era ningún secreto y ya en el S.II fue objeto de atención espeleológica, ahora bien, no fue hasta mediados del S.XX cuando aparece como parte de una crónica sobre la Espeleología Cordobesa; y ese fue solo el principio, ya en los años 60 un grupo de amigos se animó a recorrer la cueva utilizando técnicas espeleológicas y lo que descubrieron fue un mundo nuevo, desconocido y secreto que, sobre la tierra que cubre la cueva, no éramos capaces de imaginar.

Hablamos de una gran cueva de yeso, la cuarta en tamaño de nuestro país, que tiene dos niveles, uno superior en el que están las cuatro galerías principales con pequeños pasillos y uno inferior con tramos más amplios y largos y pasillos más estrechos aunque altos. Además, tras estudios posteriores, se descubrió que aquí vive una colonia de murciélagos de al menos siete especies diferentes que está en peligro de extinción, de ahí que esté protegida, y otras especies subterráneas entre las que destaca una especie de gamba que, según varios expertos de diferentes países, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.

Cómo será la visita a esta cueva

Cueva del Yeso de Baena | Imagen cortesía de Turismo de Baena

La visita a la cueva dura una hora y, aunque para entrar en la mina te coloquen un casco de minero con luz, no hay que asustarse ni pensar que hay por delante una aventura de riesgo: la cueva está iluminada y el recorrido que cubre la visita se hace a través de pasarelas y escaleras desde la que asomarnos a los lagos y cavidades interiores de hasta 12 metros de profundidad. Esta visita turística recorre entre 180 y 200 metros de la cueva, no completa, no solo por lo relativo a la accesibilidad sino a la protección de la peculiar fauna que habita entre estos yesos.

Si vas a viajar a Baena próximamente ya tienes una nueva visita que hacer, un nuevo lugar por descubrir…