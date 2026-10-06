El parador de Extremadura que está en un castillo de 9 torres donde durmió Hernán Cortés

El Parador de Zafra, en la provincia de Badajoz, funciona dentro de un castillo del siglo XV con nueve torres almenadas. Fue la casa de los Duques de Feria y hoy es uno de los paradores con más historia de España.

Por sus muros pasó un huésped famoso: Hernán Cortés, que se alojó aquí con 19 años, poco antes de su primer viaje a América.

Qué se encuentra dentro del castillo

Por fuera sigue pareciendo una fortaleza. Por dentro, es una casa noble con mucho cuidado en los detalles:

Patios de mármol.

Galerías abiertas al jardín.

Techos de madera de estilo gótico-mudéjar.

Un salón con chimenea.

Una antigua capilla con una pequeña torre.

Un claustro.

Los huéspedes también pueden subir al camino de ronda, el paseo que recorre las almenas. Desde allí se ve Zafra, igual que la veían los guardias en la Edad Media.

La Habitación Dorada

La habitación más especial es la suite 314, en el claustro superior. Se la conoce como Habitación Dorada o Sala Dorada.

La mandó construir en el siglo XVI Constanza Osorio, segunda condesa de Feria. Su techo es original de los siglos XVI y XVII, está dividido en casetones y rodeado de escudos de los señores y duques de Feria.

Dormir allí es hacerlo bajo una pieza auténtica del palacio. Eso sí, hay pocas habitaciones así y los precios cambian según la fecha, por lo que conviene pedir expresamente la 314.

De castillo a parador

El edificio nació como fortaleza islámica y pasó a ser residencia señorial cuando los señores de Feria eligieron Zafra como centro de sus tierras. Antes de ser parador, también fue hospital y escuela.

Abrió como parador el 15 de octubre de 1968 con el nombre de Parador Hernán Cortés. Pero los vecinos y el Ayuntamiento de la cercana Feria protestaron, porque ese nombre dejaba de lado a los duques que construyeron y habitaron el castillo. Les hicieron caso y se cambió por el actual: Parador Duques de Feria.

Zafra, "la Sevilla chica de Extremadura"

El pueblo se recorre a pie desde el parador. Algunos puntos clave:

Puerta de Jerez : una de las entradas más bonitas.

: una de las entradas más bonitas. Plaza Grande y Plaza Chica , unidas por el Arquillo del Pan. En la Plaza Chica hay mercado desde 1380 y todavía se conserva la Vara de Zafra, una medida grabada en una columna.

, unidas por el Arquillo del Pan. En la Plaza Chica hay mercado desde 1380 y todavía se conserva la Vara de Zafra, una medida grabada en una columna. Colegiata de Santa María de Candelaria, el monasterio de Santa Clara y el convento de Santa Catalina.

Zafra es Conjunto Histórico-Artístico de Interés Nacional, y cada año celebra su Feria Internacional Ganadera, una de las más importantes del país.

Qué ver cerca

Desde Zafra se pueden hacer escapadas a: