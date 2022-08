Así es el aeropuerto más bonito del mundo

Nos encanta viajar y muchas veces coger el equipaje e ir a nuevos lugares implica usar diferentes medio de transporte, entre ellos el avión. Anteriormente te habíamos hablado de cuál es el avión más grande del mundo. Y es que este transporte se ha convertido en el día a día de muchos y por tanto también aquellos lugares donde tienes que ir a cogerlos: los aeropuertos.

Estos lugares no son ya solamente una mera herramienta para poder acceder a los vuelos sino que se consideran un área de esparcimiento, de ocio, de gastronomía, etc. Por eso, el grado de importancia y de hermosura de estos lugares cada vez aumenta más. Es por ello, que hace exactamente 23 años, en 1999 se comenzó a realizar un evento donde se premian a los aeropuertos de todo el mundo por diferentes motivos. Estamos hablando de los The World Airport Awards, llevados a cabo por la consultora Skytrax que analiza la calidad de los aeropuertos. En estos premios hay una serie de categorías pero la más destacada y por la que pelean todos los aeropuertos es la de Mejores Aeropuertos del Mundo.

Aquí, el ranking consta de 10 aeropuertos de diferentes rincones del mundo como Japón, Corea del Sur, Alemania, etc. Sin embargo, en este artículo vamos a presentaros el mejor aeropuerto del mundo según estos galardones: el Aeropuerto Internacional Doha Hamad. Descrito por los analistas de los premios como "La terminal más significativa del mundo, arquitectónicamente hablando". Por eso se considera el mejor aeropuerto del mundo y el más bonito.

Este aeropuerto está ubicado en la ciudad de Qatar. Fue diseñado en 2003 con el objetivo de hacer frente al problema de cantidad de tráfico en el aeropuerto anterior. La construcción se llevó a cabo un año después hasta su última fase que tuvo lugar en 2015.

Destaca el amplio abanico de posibilidades de itinerarios que tiene el aeropuerto, incluidos lugares como Nueva Zelanda, Brasil, Estados Unidos o incluso España. Además, hay que tener en cuenta que este aeropuerto cada vez amplia más sus servicios debido al inminente Mundial de futbol de 2022.

Instalaciones del aeropuerto

El aeropuerto dispone de un hotel por si surgen imprevistos y tienes que quedarte a descansar en la inmediaciones del lugar. Pero a parte de ello, este lugar goza de una infinidad de atractivos turísticos como puede ser la escultura 'Untitled Lamp Bear' que impresiona por su gran altura y por ser un símbolo de la infancia y del hogar.

Otra de las cosas que puedes apreciar si visitas este aeropuerto son las tiendas libres de impuestos, con al menos un centenar de tiendas donde podrás pasar todo el día paseando y admirando diferentes tipos de productos, muchos de ellos de lujo. Además, podrás parar a descansar en sus numerosas cafeterías o restaurantes. Lo más curioso es que la aerolínea de Qatar (Qatar Airways) tiene sus propios productos y por tanto también tienen una tienda donde venden únicamente éstos.

Inmediaciones más exclusivas

Si vas a este lugar no puedes dejar de visitar lo que es la sala más elegante y lujosa del aeropuerto donde podremos encontrar decoración que nos transporta directamente a un museo. Esto se debe a los objetos y cuadros que hay del Museo de Arte Islámico de Doha. En esta sala tan exclusiva podrás ir de compras, relajarte en sus sillones, comer o incluso, sorprendentemente, podrás darte algún masaje en su SPA aunque debes pagar un precio que ronda los 35 euros.

Además, para aquellos que viajen por negocios, pueden pasar por las salas que están dedicadas al trabajo, equipadas con ordenadores y cargadores o incluso visitar el salón Al Safwa, donde podrás estar con otro ejecutivos.

Piscina y gimnasio

Una de las cosas que más llaman la atención de los viajeros es que este aeropuerto disponga de instalaciones como una piscina y un gimnasio. La piscina es una balsa de 25 metros cuadrados con una estética de lo más elegante. Además de esto, puedes pasarte por su simulador de golf y una pista de squash. Sin embargo, para poder disfrutar de estas instalaciones tienes que hospedarte en el hotel del aeropuerto (a excepción de spa, el simulador del gol y el squash).

