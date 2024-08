Un andaluz visita las Islas Cíes en Galicia y da su sincera opinión: "Ocho horas allí"

En España contamos con islas que parecen un paraíso. Pero más allá de las Canarias y de las Baleares, las Islas Cíes son un destino que necesitas visitar al menos una vez en la vida.

Las islas Cíes son un archipiélago español situado en la ría de Vigo, formado por tres islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martín.

Aunque son un lugar único y maravilloso, siempre hay colores para todos los gustos. Es por eso que @Natt88mg ha querido compartir un vídeo en TikTok de la opinión de su marido (eso sí, con mucha ironía y humor) tras su experiencia visitando las Islas Cíes.

Para empezar, ha querido comentar lo que le han costado los trayectos en ferry hasta las islas: "Qué buen día hemos echado, y barato eh, 40 euros ida y vuelta por persona. 80 euros".

Después ha querido comentar las normas que hay en las Islas Cíes: "Nos dijeron que no podíamos llevarnos arena ni alimentar a las gaviotas". "Se ha levantado un aire que me ha traído dos kilos de arena en el pelo. Como me paren en la aduana de Portonovo, me meten en la cárcel por contrabando de arena", dice en el vídeo de TikTok.

En cuanto a las Islas Cíes, si has estado allí alguna vez, sabes que es prácticamente imposible que no se lleven tu comida: "Me han quitado una caña de chocolate y me la han picoteao y la he tenido que tirar".

De la arena, ha dicho que es muy blanquita y muy buena: "Se puede andar muy bien". Y después el agua ha dicho que es "cristalina y sin oleaje, muy bien para los niños". En cuanto a la temperatura, ha dicho que está "a cero grados" y que "se te aclaran las ideas" cuando te metes.

Lo que menos le ha gustado es el tiempo de espera para coger el ferry de vuelta por la tarde: "Te tienes que quedar allí hasta las siete de la tarde. Ocho horas allí, que ni en el trabajo echo yo tantas horas".

Al final del vídeo, se ha hecho una pregunta a él mismo: "¿Repetiría las Islas Cíes? Por supuesto. Si me invitan voy, ahora no pagaría 40 euros más". En los comentarios, su mujer @natt88mg ha dicho que las Islas Cíes son "una pasada" y que con este vídeo solo querían darle "un poco de humor al día".