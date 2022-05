Abre en el barrio madrileño de Malasaña el primer espacio dedicado a la menstruación

Tener una experiencia distinta con el tema de la menstruación es posible en Madrid. En el barrio de Malasaña durante los días del 26 hasta el 5 de junio será el lugar escogido para hacer esta experiencia tan novedosa. Recibe el nombre de CYCLO Experience y en él va a haber actividades y talleres relacionados con el periodo. Además, viene de la mano de CYCLO Menstruación Sostenible en él, se dedican a la divulgación y a los productos de higiene menstrual ecológicas.

Esta iniciativa tiene el objetivo de celebrar el mes de la menstruación. A lo largo de los días habrá una programación de actividades divulgativas que se desarrollarán en este evento. El acceso será libre y completamente gratuito para todo aquel que quiera asistir. El lema que tienen en CYCLO Experience es 'Let it flow' y se dará una formación sobre conocer la menstruación más allá de los tabúes que hay en la sociedad. Todo ello, lo quieren transmitir mediante talleres, debate y otros materiales. Pero no se va a quedar ahí, y también se podrán adquirir productos. Se encontrarán a la venta productos sostenibles y ecológicos como copas y compresas de telas. Pero también la innovación tiene su lugar ya que habrá chocolate especial para el periodo o infusiones calmantes.

Se encontrará ubicado en el número 14 de la calle Velarde, la variedad de espacios se adaptan y estarán relacionados para la menstruación. Por ello, habrá sofás para descansar, proyecciones audiovisuales e incluso una zona para practicar yoga.

Algunas de las actividades que hay en el programa serán diversos talleres y workshops gratuitos. También tendrán hueco otras especialistas que pertenecen áreas que están relacionadas con el ciclo. El principal tema tratado será la menstruación desde distintos puntos de vista, entre ellos la sexualidad, la productividad, el cuidado del suelo pélvico o la ginecología.

Su objetivo es dar un punto de vista distinto de la menstruación. Una vulva gigante dará la bienvenida a los asistentes y a partir de ahí podrán realizar un recorrido cíclico con cuatro fases.

...

Te puede interesar:

Consejos para mantenerse saludable en vacaciones