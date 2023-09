5 secretos de los aeropuertos que seguro que no conoces

En muchas ocasiones cuando vamos a coger un avión al aeropuerto no nos fijamos en todos los detalles que están frente a nosotros, como por ejemplo la curiosa técnica del aeropuerto de Madrid para orientar a los pasajeros que pocos conocen. Es por eso que ahora queremos contarte 5 secretos del aeropuerto que seguro que no conocías:

1. Hay un alfabeto que te salvará cuando viajes y tengas que deletrear tu apellido: Si alguna vez necesitas deletrear tu nombre o apellido en otro idioma, no digas "N de Navarra" o "P de Pamplona", como es común decir en España. En el sector de la aviación y en el ámbito del turismo internacional se emplea el alfabeto fonético: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Conocer este alfabeto te puede sacar de más de un apuro si tienes que comunicarte con una aerolínea u hotel en el extranjero.

2. Aunque haya un corte de luz en toda la ciudad, el aeropuerto seguirá funcionando: Los principales aeropuertos de un país están considerados infraestructuras clave, al igual que ocurre con los grandes hospitales. Por esta razón, están conectados a un circuito que les proporciona electricidad de forma independiente, para asegurar que pueden seguir operando incluso en caso de un corte eléctrico generalizado en la red urbana. Además, también cuentan con generadores de emergencia y con reservas suficientes de combustible para poder funcionar de forma autosuficiente durante un periodo de tiempo en caso de corte eléctrico.

Aeropuerto de Palma de Mallorca | iStock

3. Existe una profesión conocida como "el halconero" que solo se ejerce en los aeropuertos: El equipo de Waynabox señala que esta profesión hace referencia al profesional encargado de liberar periódicamente a halcones adiestrados en las pistas de despegue y aterrizaje de un aeropuerto, siempre de forma controlada y vigilada. El objetivo es que los halcones ahuyenten al resto de pájaros que pudiera haber en la zona para evitar que se produzcan choques entre los aviones y las demás aves, como, por ejemplo, palomas o gaviotas, algo que en caso de ocurrir podría llegar a ser peligroso.

4. Hay aeropuertos que permanecen abiertos 24 horas y otros que solo abren algunas horas al día: Esto lo vemos en España, donde Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas están abiertos día y noche y podrías incluso pasar la noche allí en caso de hacer escala. En cambio, otros muy pequeños, como el aeropuerto de Valladolid, solo están abiertos en la franja horaria en la que tienen vuelos, de forma que el personal (de cafetería, limpieza, control de seguridad…) solo trabaja determinados días y durante esas horas. El resto del tiempo las instalaciones estarán cerradas y los pasajeros no podrán acceder a las mismas.

5. El detector de metales también pita de forma aleatoria: Si te preguntabas por qué más de una vez te han tenido que cachear a pesar de no llevar nada de metal encima o porque te han hecho un control extra para detectar trazas de materiales peligrosos, la respuesta es simple: el azar. Estas alarmas aleatorias están pensadas para que el personal encargado del control de seguridad esté atento y pendiente y siga haciendo controles de forma activa aunque no haya nada sospechoso. Por esta razón, Waynabox siempre recomienda acudir al aeropuerto por lo menos 1h30 minutos antes de la hora de salida hacia el viaje sorpresa, para asegurarte de que, en caso de que te toque un control aleatorio, no pierdas el vuelo.