4 cosas que te cobran en los bares y restaurantes sin que te enteres según la OCU

Hace unos días os contábamos 6 cosas que no deberían cobrarte los bares y restaurantes según la OCU, como por ejemplo el agua de grifo, el servicio en terraza sin avisar o reservar una mesa con antelación en el local, entre muchas otras.

Sin embargo, seguro que en alguna ocasión te has encontrado algo en la cuenta del restaurante que no te esperabas que te cobraran y te ha pillado por sorpresa, por eso desde Viajestic, con la ayuda de un artículo de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), queremos contarte 4 cosas que te cobran sin que te enteres:

1. El aperitivo: Sí pueden cobrarte por el aperitivo que no has pedido, siempre y cuando lo indiquen así en la carta o lista de precios. Si el camarero o la carta no o especifica, pregunta si es gratis, y ten en cuenta que si lo consumes cuando te lo pongan, te lo podrán cobrar.

Foto de unas tapas y unas cañas | iStock

2. El pan: Se puede cobrar por el servicio de pan si está en la lista de precios, detallado el precio por comensal o unidad. Por otro lado, si el precio es por unidad, por cada vez que pidas uno se irá sumando a la cuenta.

Pan | Pixabay

3. El hielo: Aunque parece algo abusivo, si lo decide el establecimiento, está permitido. Para poder hacerlo debería indicar en la lista de precios el coste del producto con y sin hielo.

Hielo | Pixabay

4. La leche del café: Es legal que te cobren por la leche del café si así lo indican en la carta, te informan y tú lo admites.

Espiga de café | Pexel

