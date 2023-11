Las 3 ciudades con las mejores luces de Navidad de España

Las Navidades están cada vez más cerca y los ayuntamientos de todas las ciudades españolas ya están poniendo a punto el alumbrado navideño que convertirá las frías noches invernales de finales de año en el momento perfecto para pasear por sus plazas y calles.

Recientemente te contábamos todos los detalles sobre las luces de Navidad de Vigo, una ciudad que es imprescindible visitar si buscas disfrutar de todo un espectáculo de luz con un ambiente festivo. Si nunca has estado en Vigo, cualquiera te dirá que no te lo pienses y aproveches el último mes de este 2023 para planear un viaje a Galicia y no te las pierdas.

Aunque el árbol de Navidad gigante que se se instalará en su Puerta del Sol no será el más grande del país, no deja de ser uno de los grandes protagonistas de la Navidad viguesa. No obstante, el despliegue lumínico será igualmente espectacular y 11 millones y medio de luces led decorarán cada rincón de la ciudad costera.

Otro de los destinos imprescindibles que visitar estas fiestas por sus luces navideñas no es otro que la capital. Son muchos los visitantes tanto de fuera como de dentro de España que recibe Madrid durante esta época, especialmente a lo largo de las vacaciones.

Sin embargo, no habrá que esperarse hasta tan tarde para ver el alumbrado; mientras que el encendido de las de Vigo está previsto para el sábado 18 de noviembre, el de Madrid se hará un poco de rogar y no se efectuará hasta el jueves 23.

Su celebración aún está por confirmar, pero muchos esperan que este 2023 puedan subirse al Naviluz, el famoso bus de la Navidad madrileño desde el que se puede contemplar el alumbrado de algunas de las calles más emblemáticas del centro de la ciudad.

Al igual que Madrid, Málaga también ha sido incluida en la lista que ha elaborado el portal de viajes European Best Destinations recomendando una veintena de ciudades cuyo alumbrado navideño las convierte en destinos idóneos que conocer estas fiestas.

Si pensabas que Málaga solo recibe turistas durante los meses de verano, estás equivocado. En invierno, esta parte de la Costa del Sol sigue siendo igual de popular gracias a las bonitas luces que decoran sus palmeras, sus playas y todas las avenidas de la ciudad andaluza.

El Ayuntamiento de Málaga ya ha confirmado que este año el encendido de su alumbrado tendrá lugar el viernes 24 de noviembre. Como el año pasado, este 2023 vuelve a correr a cargo de Iluminaciones Ximenez, la empresa que se espera que planifique un espectáculo de luz a la altura del de las anteriores Navidades, si no mejor. La iluminación de la calle Larios es sin duda uno de los shows más esperados.