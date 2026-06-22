La playa de Cantabria que está entre las mejores de España de 2026 según National Geographic

Oficialmente, el verano ya ha llegado. Y como bien sabemos son muchas las personas que aprovecharán los próximos meses para hacerse un viaje a la costa, disfrutar de las mejores playas y huir de las altas temperaturas.

Es por eso que queremos hablarte de una playa de Cantabria que está entre las mejores de España de 2026 según National Geographic. Se trata de la Playa de Oyambre, uno de los grandes tesoros naturales de la costa occidental de Cantabria.

Situada entre los municipios de Comillas y San Vicente de la Barquera, en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre, destaca por su extraordinaria belleza paisajística y por conservar un entorno prácticamente virgen, donde mar, dunas, praderas y marismas conviven en perfecta armonía.

Con cerca de dos kilómetros de longitud, este amplio arenal de fina arena blanca ofrece una de las estampas más espectaculares del litoral cántabro. Su extensión permite disfrutar de largos paseos junto al mar incluso en temporada alta, mientras que el sistema dunar que la rodea constituye uno de los ecosistemas más valiosos de la región. Estas dunas, modeladas por el viento y el oleaje durante siglos, albergan una rica biodiversidad y contribuyen a crear un paisaje de gran valor ecológico.

Uno de los elementos más singulares de Oyambre es su conexión con el arenal de La Rabia, formando lo que se conoce como una playa siamés. Entre ambos espacios se genera una hermosa ensenada donde desemboca la ría de La Rabia, un enclave de gran importancia para las aves migratorias y para la conservación de los humedales costeros. La combinación de playa, estuario y marismas convierte este rincón en un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Además de su atractivo paisajístico, la Playa de Oyambre es un lugar ideal para contemplar algunas de las mejores vistas de la costa cántabra. Desde la arena pueden observarse los Picos de Europa en los días despejados, así como los perfiles de San Vicente de la Barquera y Comillas, dos de las localidades más emblemáticas de Cantabria. Los atardeceres aquí son especialmente espectaculares, con la luz reflejándose sobre el océano y las dunas.

Durante los meses de verano, Oyambre es perfecta para el baño, el descanso y la práctica de actividades al aire libre gracias a sus amplios espacios abiertos. Sin embargo, cuando llega el invierno y las borrascas atlánticas azotan la costa, la playa cambia por completo de carácter. Las marejadas generan potentes olas que la convierten en uno de los mejores destinos para la práctica del surf en el Cantábrico, atrayendo a surfistas experimentados que buscan condiciones exigentes y espectaculares.

La Playa de Oyambre representa, en definitiva, la esencia más pura de la costa cántabra: un espacio natural protegido donde la fuerza del mar, la belleza de las dunas y la riqueza ecológica del entorno ofrecen una experiencia única para quienes desean descubrir uno de los paisajes más impresionantes del norte de España.