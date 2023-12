Viajar solo por primera vez: 5 consejos a tener en cuenta

Si tienes en mente hacer un viaje tu solo, ya sea en tu país o en el extranjero, ¡no le des más vueltas! Debes hacerlo, al menos una vez en la vida. Conocerse a uno mismo es absolutamente esencial, por lo que una buenísima opción para hacerlo es a través de un viaje en solitario, ya sea a un lugar dentro de nuestro país o en el extranjero.

Pero, como todo, nadie nace aprendido. Por lo tanto, para evitar ciertos contratiempos, te recomendamos que sigas al pie de la letra todos y cada uno de estos consejos. Todos ellos te serán realmente útiles a la hora de disfrutar, al máximo, de tu experiencia de viajar en solitario. ¡No tenemos ninguna duda!

Date tiempo para adaptarte a tu destino

Tanto si has puesto rumbo a una ciudad que conoces, como a una que no, te recomendamos que te des tiempo. No es lo mismo viajar con alguien o con varias personas, que hacerlo solo. Dedícate tiempo para conocer el ritmo de vida de esa ciudad y, sobre todo, para adaptarte a ella.

Comer en solitario, una delicia

Para conocer un destino a la perfección, debes descubrir la gastronomía de ese lugar. Haz reserva en un restaurante local y déjate llevar por su encanto. También puedes encontrar otras opciones como es el caso de restaurantes en los que personas desconocidas, que acuden solas, comparten mesa. ¡Puede ser algo interesante!

Viajar solo | Pixabay

Dinero en efectivo, siempre es una opción

Si estás pensando en viajar al extranjero, debes saber que muchas casas de cambio ofrecen unas tasas de intercambio bajas y unas comisiones altas. Por lo tanto, se recomienda que saques dinero de un cajero, y no saques una enorme cantidad cada vez que lo hagas. También es opción tener una tarjeta de crédito de prepago. Sea como sea, tener dinero físico no es mala idea, ¡por lo que pueda pasar!

Los objetos importantes, siempre en el mismo sitio y muy bien guardados

Pasaporte, cámara, teléfono y cartera son objetos indispensables para un viaje. No dudes en guardarlos en un lugar concreto y seguro, y comprobar de vez en cuando que siguen en ese mismo sitio. Muchos son los que recomiendan, además, hacer copias de los documentos importantes y llevarlas en la maleta. ¡Incluso enviarlas a tu propio correo electrónico!

Precaución con las salidas nocturnas

Parece obvio, pero es importante tenerlo en cuenta. Comprueba que sales con la batería del móvil cargada (y si llevas una batería externa, mejor) pero, sobre todo, hay algo más a destacar. ¿En qué consiste? En dejar una nota en la habitación de tu hotel o apartamento, diciendo a qué hora has salido, con quién y a qué hora tienes pensado llegar. ¡O incluso a alguien cercano, a través de un WhatsApp!