El truco de Tiktok para poder tener mapas en el móvil sin internet

Cada vez más personas muestran en las redes sociales los trucos que hacen cuando van a realizar un viaje. Uno de ellos es el que os contamos hace unas semanas sobre el truco que podemos llevar a cabo para que no se sienten al lado nuestro en el avión.

Ahora os traemos un nuevo consejo que podemos hacer cuando viajamos y lo ha dado a conocer el usuario de TikTok @edu.tec que cuenta con más de 130 mil seguidores. Lo primero que nos recomienda en el video es que nunca vayamos de viaje a otro lugar sin realizar lo que os vamos a decir.

El primer paso es meter en Google Maps y buscar el destino al que has decidido irte de viaje. Una vez lo hayas encontrado y veas en la pantalla la ubicación correcta debes de volver a entrar en el buscador. Cuando ya estes en el buscador debes escribir la palabra 'Ok Maps' y automáticamente se va a seleccionar el área del lugar que has buscado. A continuación, tienes que darle a descargar que normalmente está en la parte inferior de la pantalla y así se guardará el mapa en el teléfono.

De esta forma el mapa está en tu teléfono y lo puedes ver sin necesidad de tener internet. Para encontrarlo lo único que tienes que realizar es meterte en tu perfil de Google Maps y apretar en la opción de 'Mapas sin conexión'. Cuando se abra esta opción tienes que apretar sobre el mapa que deseas abrir y así ya podrás acceder al mapa sin necesidad de conexión.

Esto nos puede ser de gran ayuda cuando nos encontramos en otro país diferente al nuestro y no disponemos de internet ya que de todas formas podemos ver el mapa.

...

Seguro que te interesa...

El truco del cojín para llevarse más ropa gratis en el avión que se ha hecho viral en TikTok