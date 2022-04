El truco de una azafata de avión para volar en primera clase sin pagar más

Hace unos días os contábamos el truco de Google para comprar vuelos baratos que se había hecho viral en TikTok, la aplicación que permite crear y compartir vídeos cortos.

Y ahora una azafata de vuelo ha compartido en su cuenta de esta red social lo que hay que hacer para poder viajar en primera clase sin pagar un desorbitado precio.

Según explica en su cuenta de TikTok @Cierra_Mistt durante uno de sus vídeos directos de 'Preguntas y respuestas de asistentes de vuelo', el truco para acceder gratis a un asiento business es "ser amable con el agente de la puerta de embarque y con el auxiliar de vuelo".

La azafata habla desde su propia experiencia cuando dice que "los milagros los podemos hacer cuando nos traen un Starbucks o una bolsa de bombones. Especialmente en esos largos días en los que tenemos vuelos seguidos y no paramos ni para comprar algo de comida".

La azafata confiesa que no está garantizado que esta estrategia de resultado, pero que sería el momento de consultar al auxiliar de vuelo, al que le has regalado unos bombones, si puede cambiarte de asiento y volar en primera clase: "Un poco de amabilidad puede llevarte muy lejos; los asistentes de vuelo son humanos, no robots".

Comprar los asientos en la parte trasera del avión

Además, otro de los trucos que desvela la azafata es comprar los asientos en la parte trasera del avión. Estos asientos suelen ser más baratos y cuando los vuelos no están llenos es necesario distribuir el peso y las cargas para equilibrar. Es por eso que puede que alguno de los trabajadores de la aerolínea te dé la buena noticia de que volarás en primera clase.

