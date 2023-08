La regla de los 21 días para ahorrar para hacer un viaje

Ahora que están a punto de acabar las vacaciones de verano (al no ser que seas de aquellas personas que se ha reservado un viaje para septiembre), seguro que en tu mente ya tienes pensado tu próximo destino.

Sin embargo la época estival siempre nos deja con pocos ahorros en el bolsillo, ya sea por viajes, festivales, ir a terrazas a tomar algo con amigos o por algún gasto extra que hayamos tenido.

Es por eso que ahora queremos hablaros de la regla de los 21 días para ahorrar si tienes pensado hacer un viaje en la temporada de otoño. Algunas personas lo denominan el reto de 21 días del ahorro o 'ayuno financiero' y se trata de una especie de 'dieta económica' para acabar con los malos hábitos de gasto, liberarse de las deudas y, sobre todo, ahorrar para el futuro.

Dinero para viajar | iStock

¿En qué consiste? Básicamente en no gastar ningún dinero innecesario al no ser que sean gastos imprescindibles como comida o alojamiento (alquiler, hipoteca...etc) durante tres semanas, tal y como explica la asesora financiera y columnista del Washington Post, Michelle Singletary, en su libro 'The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom'.

Los puntos claves para hacer este reto es hacerlo durante 21 días, gastar dinero solo en lo necesario, pagar en efectivo (ya que eres más consciente de lo que gastas) y llevar un diario de gasto, para que así vayas apuntando en lo que has gastado el dinero y lo que llevas ahorrado.

Sin embargo, aunque el reto de los 21 días es un método 'agresivo' para ahorrar, pero esto no va a cambiar nuestros ahorros completamente para un futuro, sino más bien para corto plazo.