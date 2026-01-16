Permiso ETIAS: todo lo que necesitas saber para viajar a Europa en 2026

El ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) es un sistema electrónico de autorización de viaje similar al ESTA de Estados Unidos. No es un visado, sino un permiso previo obligatorio para viajeros de países exentos de visado que quieran entrar en Europa para estancias cortas.

Control de documentos en el aeropuerto | iStock

Su objetivo es reforzar la seguridad, controlar los flujos migratorios y agilizar los controles fronterizos antes de que el viajero llegue al país de destino.

¿Desde cuándo será obligatorio el ETIAS?

El ETIAS está previsto para entrar en vigor a finales de 2026, una vez esté plenamente operativo el nuevo sistema de control de fronteras europeo (EES). A partir de ese momento, no se podrá viajar al espacio Schengen sin esta autorización, incluso para turismo o viajes de negocios de corta duración.

¿Quién necesita el ETIAS?

Deberán solicitar el ETIAS los ciudadanos de más de 60 países que actualmente pueden viajar a Europa sin visado, entre ellos:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Australia

Nueva Zelanda

Japón

Corea del Sur

Países de América Latina como México, Argentina, Chile o Brasil

No lo necesitan los ciudadanos de la Unión Europea ni quienes ya requieran visado Schengen.

Chica con documentación en el aeropuerto | iStock

¿Para qué países sirve el ETIAS?

El ETIAS será válido para viajar a los países del espacio Schengen, entre ellos:

España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Países Bajos, Grecia, Austria, Bélgica, Suecia, Noruega, Islandia, Suiza y otros países asociados.

¿Cuánto cuesta el ETIAS?

El permiso ETIAS tendrá un coste oficial de 20 euros por solicitud cuando entre en vigor a finales de 2026 para la mayoría de viajeros entre 18 y 70 años que actualmente están exentos de visado para entrar en el espacio Schengen.

Están exentos del pago menores de 18 años y mayores de 70, aunque igualmente deberán solicitar el ETIAS.

¿Cuánto tiempo es válido?

Una vez aprobado, el ETIAS tendrá una validez de 3 años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra antes.

Durante ese tiempo permitirá múltiples entradas a Europa para estancias de hasta 90 días en un periodo de 180 días.

¿Cómo se solicita el ETIAS?

El proceso es 100 % online y rápido:

Rellenar el formulario con datos personales y del pasaporte

Responder a preguntas de seguridad y salud

Pagar la tasa correspondiente

Recibir la autorización por correo electrónico

En la mayoría de los casos, la aprobación será automática y en pocos minutos, aunque algunas solicitudes podrían requerir revisión adicional.

¿Qué pasa si no tengo ETIAS?

Sin un ETIAS aprobado:

No podrás embarcar en el avión, barco o autobús con destino a Europa

La aerolínea puede denegarte el acceso antes de viajar

Por eso es recomendable solicitarlo con antelación, aunque no sea inmediato el viaje.

Consejos clave para viajar a Europa en 2026