Qué debes tener en cuenta antes de explorar una cueva

Son muchos los pueblos y ciudades que ofrecen como actividad turística la visita a una cueva. Se trata de actividades supervisadas por un guía que te lleva por caminos conocidos e iluminados mientras te cuenta lo que estáis viendo o te da datos de los orígenes de la misma. Sin embargo, puede que tú seas una persona más aventurera y prefieres explorar una cueva cualquiera que te encuentres de casualidad en plena naturaleza.. Si ese es el caso, puede que te interese tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Para empezar, debes saber que explorar una cueva puede ser peligroso. Quizá no lo sea, pero en muchos casos sí lo es. Por eso debes considerar no adentrarte nunca en soledad. De hecho, hasta los expertos van siempre acompañados cuando exploran una cueva. De esa manera, si una de las personas necesita ayuda, hay otra para auxiliarla o ir a pedir ayuda.

Por otro lado, debes prestar atención a tu indumentaria. En el interior de una cueva las temperaturas serán más bajas que en el exterior y, a veces, habrá lagos o zonas con agua en las que puedas mojarte. De esta manera, debes pensar en llevar ropa hecha de un material impermeable y que retenga el calor.

Cueva. Virginia | Pixabay

Además, no puedes olvidar que el interior de una cueva estará siempre a oscuras. De este modo, es imprescindible llevar linterna y pilas. Pero no solo eso, sino que siempre que sea posible se recomienda no encenderlas todas a la vez. Es decir, cada persona debe llevar consigo una linterna, pero quizá es suficiente con llevar encendida solamente una de ellas. De este modo se ahorran pilas y se aseguran más horas de luz.

Otra cosa a tener en cuenta es llevar suficiente agua y comida. Puede que tu idea sea pasar solamente unos minutos dentro de la cueva a explorar. Sin embargo, no se puede descartar nada: ni perderse en el interior, ni dañarse una pierna y no poder caminar hasta que lleguen refuerzos ni ninguna otra situación que requiera pasar más tiempo en la cueva del necesario. Así pues, lleva agua y comida de sobras y no las consumas rápidamente.

Y siguiendo un poco en esta línea, antes de adentrarte en una cueva desconocida conciénciate de que en ocasiones la fisonomía de la cueva puede ser compleja. Así pues, ves marcando puntos de referencia para tener claro por dónde has pasado y poder hacer el mismo camino de vuelta.

Cuevas | Pixabay

Pero no solo eso, sino que tienes que tener cuidado con muchas otras cosas. Es posible que sin que lo esperes te aparezcan animales, como por ejemplo murciélagos. Además, debes tener los ojos puestos en todas partes, no solamente en el suelo por el que caminas sino también en las zonas más altas, para no golpearte ninguna parte del cuerpo. Respecto a esto, es importante que lleves casco para protegerte.

Finalmente, te diremos que analices los alrededores de la cueva antes de entrar a explorar. Esto es así porque de esta manera podrás tener en cuenta si hay ríos, por ejemplo, algo que podría ocasionar que la cueva se llenara de agua en caso de lluvias que provocasen un desbordamiento del mismo. Y lo mismo ocurre con el mar, pues podría subir la marea haciendo imposible salir.