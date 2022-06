¿Es legal hacer autostop? 4 alternativas para no hacerlo

Hace años muchas personas hacían autostop para trasladarse de un lugar a otro, una forma de viajar que se hizo de lo más común. Sin embargo, cada vez es más raro ver a alguien hacerlo en las carreteras de nuestro país. Hacer autostop está prohibido en las autovías y autopistas, como recoge en el artículo 125 del Reglamento General de Circulación. Si de lo contrario alguien lo hace le penalizarían con una multa, tanto para el conductor que ha recogido a la persona que lo hacía, como para quien hace autostop que puede suponer 80 euros.

Según algunas interpretaciones en España solo está permitido que se haga en carreteras nacionales.

Precauciones al hacer autostop

Algunas precauciones a la hora de hacer autostop que tienes que tener en cuenta:

- Elegir un lugar adecuado: Hay que estar parado en un sitio que no conlleve un riesgo para los conductores que pasan por la carretera ni para el autoestopista. Hay que posicionarse en un lugar de la calzada donde haya buena visibilidad. Además, debe haber espacio suficiente para que un coche te recoja sin poner en riesgo la seguridad de nadie.

- Seguir tu instinto: Aunque un coche acepte que te lleva, lo primero es tu seguridad por lo que si no te transmite confianza es mejor rechazar el ofrecimiento de forma educada. Si notas mucha insistencia para subirte es mejor no hacerlo, no pasa nada por decir que no.

- Mejor con compañía: Ir con más personas minimiza el riesgo que hay frente a una situación delicada.

- Apunta la matrícula: Hay que tener en cuenta que nos subimos en el coche de un desconocido por lo que hay que tomar las precauciones necesarias. Hacerle una fotografía a la matrícula del coche en el que vas y enviársela a un amigo o familiar para que sepan dónde te has subido.

- Vigilar más de noche: De noche es menos seguro hacer autostop ya que eres menos visible y te puedes encontrar con conductores ebrios. También, por la noche puedes tomar decisiones precipitadas o no ver bien al conductor por lo que no detectarás tan bien si te da confianza. Sobre todo, no hay que quedarse dormido durante el trayecto.

Alternativas al autostop

Para evitar hacer autostop hay alternativas más seguras y que salen bien de precio, las aplicaciones para compartir coche están siendo muy utilizadas por multitud de personas que hacen uso de ellas. Algunas de estas apps son:

- BlaBlaCar: Está orientada a trayectos largos entre ciudades, su funcionamiento es muy efectivo ya que eliges el trayecto, la fecha, la hora y te aparecen viajes que ofrecen los usuarios. Al elegirlo te pones en contacto con el conductor con el que compartes gastos y la app determina un precio máximo.

- Carpooling: Es similar a la anterior, pero te da a elegir si quieres un viaje solo de mujeres o fijar un radio de búsqueda a tu alrededor para comenzar el viaje.

- Carpling: Se usan los taxis tradicionales, pero se pueden juntar varias personas para realizar el mismo trayecto, así comparten los gastos que implica el desplazamiento.

- Amovens: El objetivo es que la gente encuentre otras personas que hacen su mismo trayecto a diario para ir a trabajar o a la universidad, sin que la empresa se lleve ninguna comisión.

