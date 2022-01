Si estás vacunado viajar a Israel será más fácil a partir del 9 de enero

Se cumplen 2 años desde que tuvimos las primeras noticias de un nuevo virus aunque a estas alturas de enero en 2019 no imaginábamos que estábamos a dos meses de vernos, literalmente, encerrados en casa como única medida realmente efectiva para frenar la transmisión del virus. Es verdad que cuando aquello sucedió tampoco pensábamos que dos años después estaríamos todavía lidiando con el virus pero lo cierto es que gracias a las vacunas y al hecho de que el virus parece ir ganando transmisibilidad pero perdiendo gravedad en cuanto a los síntomas que provoca, la situación es tan grave como lo era hace dos años, ahora bien, seguimos en pandemia y por eso se mantienen algunas de las restricciones que, muy a nuestro pesar, casi hemos llegado a normalizar.

Israel | Imagen cortesía de Turismo de Israel

Un buen ejemplo lo encontramos en Israel, un país al que a partir del 9 de enero podremos acceder con mayor facilidad que hasta ahora pero no con total normalidad: España entra en la lista naranja de Israel y eso significa que los viajeros vacunados pueden visitar el país pero con una doble condición: además de presentar la documentación que acredite que estamos vacunados, hemos de presentar también una PCR negativa antes de partir hacia Israel; y una vez aterricemos en Israel deberemos someternos a otra PCR y permanecer en cuarentana el tiempo que tardemos en recibir el resultado de nuestra prueba (unas 24 horas o incluso menos).

¿Significa esto que los viajeros no vacunados no podrán acceder al país? No, podrán hacerlo pero tendrán que someterse a una cuarentena de 14 días que podrán reducir a 7 si acceden a realizarse una PCR al cumplirse la semana de su llegada al país y esta da resultado negativo.

Es verdad que estas gestiones hacen que sintamos cierta pereza a la hora de viajar pero no es menos cierto que, tras dos años de pandemia y restricciones variadas, tenemos ya un importante mono viajero y un par de PCRs no parecen un obstáculo insalvable, más bien al contrario.

Fortaleza de Masada | Imagen cortesía de Turismo de Israel

Por supuesto, y esto aplica tanto a Israel como a cualquier otro destino que estemos pensando visitar, hemos de informarnos muy bien de las restricciones que aplican en el momento de nuestro viaje no solo para el acceso al país sino dentro del propio país; también es muy importante tener en cuenta que las condiciones que aplican a tu llegada son las del país del que procedas, es decir, si vuelas desde un país que no está incluido en la lista naranja como sí lo está España, se te aplicarán las condiciones de acceso de ese país independientemente de tu nacionalidad.