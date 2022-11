6 consejos a la hora de elegir un restaurante para una comida de Navidad

Los días van pasando y podemos ver como se está preparando todo para que comience la temporada navideña. En las calles ya podemos ver las luces colgadas que en pocos días brillarán como cada año. También, el mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid está a punto de abrir sus puertas.

Otra cosa típica de Navidad son las cenas, ya que en esta temporada ya sea por la comida de empresa, con la familia o con los amigos siempre tenemos algo. Si en algún momento tienes la responsabilidad de organizar alguno de estos encuentros que pasan en Navidad, os vamos a decir algunos consejos que podéis llevar a cabo para que todo salga perfecto.

Lo primero que debemos saber es que no hay que esperar al último minuto para organizarla ya que los mejores restaurantes de la ciudad suelen estar llenos. A continuación, os vamos a decir las claves para hacer una buena comida de Navidad.

1. Sé práctico

No todos los comensales que van a asistir tienen los mismos gustos e incluso haya gente que no quiera pagar la misma cantidad que otros. Lo más probable es que la gente opte por un restaurante en el que se coma bien pero que no sea excesivamente caro. Hay que tantear el gusto de la mayoría de las comensales para escoger bien el restaurante y escoger uno que sea intermedio en cuanto al precio.

2. Alergias e Intolerancias

Es importante tener en cuenta las intolerancias que tiene la gente como los celiacos o los intolerantes al gluten. Además, hay personas que tienen alergia a alimentos como el pescado, el marisco o al huevo. Con esto debemos tener especial cuidado y ofrecer diferentes posibilidades para ellos.

Alergia a la leche | iStock

3. Menús explicados correctamente

Hay que estar atento a los menús de los sitios ya que en algunos casos prometen cosas que luego no te dan. Por eso lo mejor es informarse correctamente de como son las cantidades, lo que ofrecen o cuanto entra, todo ello antes de realizar la reserva. Así conseguiremos que cada comensal se vaya con el estómago lleno y las expectativas cumplidas.

4. Negociar el precio cerrado

Antes de que se produzca la comida es recomendable que el día de antes revise quienes han pagado y así te asegures que todo el mundo ha hecho su pago. Además, busca un restaurante en el que ofrezcan facilidades a la hora de pagar para que así sea todo más sencilla. Por último, cierra el precio cuando quede claro que entra y que no dentro del menú para que así no haya sorpresas de última hora.

Ticket | Instagram Antonio Ferrari

5. Las bebidas

En este aspecto, no es justo que la gente que consume más bebidas pague igual que los que apenas beben. Por eso, lo más recomendable es aclarar que incluye dentro de las bebidas para que así quede claro desde que punto se debe comenzar a pagar uno mismo las cosas.

6. Opciones Veganas

Es importante conocer y estar atento a todas las personas que asistan para que disfruten del momento al igual que el resto. Para no marear al restaurante se debe acordar con antelación que habrá personas que no vayan a comer carne o pescado. Así nos ofrecerán alternativas distintas para que puedan comer.

...

Seguro que te interesa...

Pistas de hielo de Madrid para disfrutar estas Navidades