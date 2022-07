"La menor relación laboral posible". Esa era la política de recursos humanos que seguía Uber con los conductores. Es más, no son más que su "suministro", según los documentos internos de los Papeles de Uber, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario The Guardian de la que forman parte laSexta y El País.

Los abogados de la compañía les aconsejan cómo hacerlo: "Mantener la sesión de entrenamiento presencial. Es importante evitar la documentación de Uber con instrucciones para los conductores".

Este correo electrónico, uno de los más de 83.000 que forman parte de esta filtración obtenida por The Guardian, hace referencia a Uber EATS, la rama de reparto de comida a domicilio. En los mensajes, la compañía está preocupada y sospecha que están siendo investigados: "La policía secreta está tratando de recopilar información sobre UberEats con respecto a la relación laboral, el proceso de distribución, etc."

No era la primera vez que las autoridades intentaban conocer los artimañas de Uber… aunque esta no se lo ha puesto fácil. La propia Inspección de Trabajo consideró que había "obstrucción a la labor inspectoral al no haber facilitado ningún dato o documento de una mínima entidad".

Siete meses se alargó la elaboración de un informe de la inspección de trabajo incompleto. Uber fue sancionado porque no había dado de alta a ningún trabajador desde su llegada a España en marzo de 2014 hasta junio. Ni siquiera a los ejecutivos, qué sí acudían a la oficina. Eso sí, la empresa gastó 118 000 euros 334 iphones para los conductores. Les daban un móvil y les recomendaban esconderse de los taxistas: "Si decides llevar usuarios al aeropuertos, dejarlos lejos de las zonas de taxis y pedirles que se sienten en el asiento del copiloto", dice otro de los documentos filtrados.

Estos documentos son parte de la filtración obtenida por el diario británico The Guardian y compartida con el ICIJ que consta de más de 124.000 registros. Entre ellos se incluyen más de mil archivos relacionados con conversaciones de tres portátiles y cuatro i-phones, un total de 182 gigabytes de información que han revelado importantes trapos sucios de la empresa tecnológica Uber entre 2013 y 2017, justo en el período en el que Uber emprendió una agresiva expansión de su actividad por todo el mundo.

Una agresiva expansión, pero sin trabajadores. Porque lo que querían eran autónomos, como retrata otro de los documentos: "Decirle al Ministerio de Economía que Uber está pidiendo a sus socios que se den de alta como autónomos, abrirá las puertas rápidamente". De esta forma, como expresan, consideraban también que podría generar menos rechazo por parte de los taxistas.

