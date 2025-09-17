TikTok ya tiene compradores en Estados Unidos, aunque conservará su algoritmo chino

La red social más popular del momento parece que está cerca de terminar con una venta de su división estadounidense a empresas norteamericanas. Tras la reunión hace unos días de miembros de los gobiernos estadounidense y chino en Madrid, parece que ya se ha llegado a un acuerdo para la venta de la red social, de la que ya conocemos algunos detalles. Concretamente, han trascendido quiénes serán los nuevos propietarios, y algunos detalles a nivel técnico que nos dan una idea de cómo se ha cristalizado el acuerdo.

El gobierno norteamericano, ya con la administración BIden, promulgó una directiva por la que TikTok debía pasar a manos estadounidenses, ante el creciente peligro para la inteligencia y seguridad nacional que suponía el uso de la red social por parte de millones de americanos. Una directiva que expiraba el pasado mes de enero, de hecho TikTok cerró en Estados Unidos durante unas horas, pero a la que Donald Trump ha concedido varias prórrogas para que siga funcionando a la espera de un comprador.

¿Quiénes serán los nuevos propietarios?

El acuerdo alcanzado para la venta de la red social la llevará a manos estadounidenses con tres nuevos propietarios. El 80% de las acciones de la red social pasarán a manos de Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. El 20% de las acciones restantes seguirán estando en manos chinas. Por tanto, la red social dejará de ser tal y como la conocíamos, al menos estructuralmente, aunque no a nivel de software y de experiencia de usuario.

Parece ser que el algoritmo que usará la nueva red social en manos estadounidenses será el mismo que tiene actualmente, o lo que es lo mismo, el de origen chino desarrollado originalmente para la red social. Por tanto, Bytedance dejará de tener el control de la red social en aquel país, aunque seguirá operando sin novedad en el resto del planeta.

Las informaciones compartidas por el Wall Street Journal, dan por hecho esta nueva organización accionarial para la red social en Estados Unidos. Se espera que se cree una nueva empresa que gestione la red social en aquel país, mientras que la junta estará dominada por estadounidenses, siendo uno de sus miembros designado directamente por el gobierno de Estados Unidos.

Algo que demuestra que TikTok no es una red social más, sino que es especialmente importante y estratégica para el gobierno.Por tanto, en lo referente a los usuarios de TikTok en aquel país, la aplicación seguirá funcionando como hasta ahora, al menos de momento. No sabemos si la intervención de accionistas norteamericanos tendrá consecuencias de algún tipo en el medio y largo plazo en la experiencia de uso.