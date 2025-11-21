La función desconocida de WhatsApp para escanear y mandar documentos en PDF

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada, que además tiene integrada múltiples herramientas para facilitar la comunicación entre usuarios.

Una de ellas es la herramienta para escanear y enviar archivos en PDF sin necesidad de instalar más aplicaciones. El proceso es sencillo: basta con abrir la app y entrar en cualquier conversación. A continuación, se debe pulsar sobre el icono "+" o el clip en el caso de Android, y seleccionar la opción Documento.

En este momento aparecerá la función Escanear documento. Se activará la cámara y ahora solo se debe colocar el papel en el encuadre para que WhatsApp lo reconozca. Puedes ir escaneando una a una todas las páginas.

Al terminar se debe pulsar en Guardar y WhatsApp generará un archivo PDF con todo el contenido. Este documento se puede enviar al momento al chat en el que estabas o guardarlo para compartirlo más tarde.

Se trata de una forma de generar y mandar archivos PDF de calidad sin complicaciones. Una herramienta desconocida que incrementa la utilidad de WhatsApp, una aplicación que va más allá de una simple conversación.