Cómo volver a ver los mensajes de WhatsApp eliminados

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada. Chateamos, hablamos e incluso compartimos archivos. Sin embargo, es probable que alguna vez hayas eliminado un mensaje y después hayas querido volver a verlo. Estos son algunos trucos para recuperarlos.

La manera más segura de hacerlo es restaurándolos desde una copia de seguridad. WhatsApp guarda tus chats en Google Drive si usas Android o iCloud si usas IPhone. Para recuperarlos solo tienes que desinstalar y volver a instalar la aplicación, verificar tu número de teléfono y seleccionar Restaurar historial de chats.

Si eres usuario de Android también puedes revisar las notificaciones que llegaron antes de eliminarse utilizando apps como Notisave o Notification History Log.

Otra alternativa de Android son las copias locales que WhatsApp guarda durante siete días en el almacenamiento interno. Estas se encuentran en una carpeta llamada Database

Por último, existen apps de recuperación de datos como DiskDigger Pro file recovery, Dr.Fone y otras. Sin embargo, estas suelen requerir determinados permisos o cookies, por lo que pueden llegar a ser inseguras.