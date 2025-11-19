Las cuentas múltiples de WhatsApp llegarán también a tu iPhone

La aplicación de mensajería ha estrenado en los últimos meses una función que nos parece esencial cuando hablamos de poder sacarle más partido a la app en un mismo dispositivo. Y es que actualmente algunos usuarios de Android ya pueden tener configuradas varias cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo, de tal manera que no hace falta tener físicamente varios teléfonos para poder chatear desde todas ellas. Ahora parece que esta genial función está cerca de llegar también a los iPhone.

De camino a los iPhone

Era algo que tenía que ocurrir en algún momento, ya que es una de las mejores funciones con las que cuenta actualmente WhatsApp. Y parece que está mucho más cerca de lo que pensamos. Una vez más ha sido el medio WabetaInfo el que ha desvelado algunos detalles esenciales sobre la hoja de ruta de esta nueva función en los iPhone. Concretamente ha mostrado que esta opción ya está apareciendo en la beta de la aplicación de mensajería para los iPhone, en iOS.

Concretamente, la función ha aparecido para aquellos que forman parte del Testflight de la versión 25.34.10.72 de WhatsApp beta para iOS. Dentro de ella ahora los usuarios pueden encontrar dentro del perfil de la cuenta, una nueva opción. Esta se muestra al lado de la foto de perfil, y al seleccionarla nos permite añadir una nueva cuenta, lugar desde el que luego podremos también saltar de una cuenta a otra de las que tengamos configuradas en nuestro smartphone de Apple.

De esta manera es posible contar con varias cuentas, por ejemplo la que pertenece al número de teléfono de nuestro smartphone, y otras de diferentes números, todas accesibles y perfectamente funcionales en el mismo dispositivo. El método para añadir la nueva cuenta es bastante sencillo, el mismo que utilizamos para hacerlo en un dispositivo secundario. El teléfono mostrará un QR que tendremos que escanear desde el smartphone de origen de la cuenta.

Pero incluso podremos añadir otras cuentas totalmente nuevas, o que pertenezcan al nuevo número de teléfono que hemos configurado en nuestro smartphone. En todos los casos, podremos manejar de manera simultánea tres o cuatro cuentas diferentes de WhatsApp, algo que nos viene genial si por ejemplo queremos tener controlados los mensajes de menores en sus cuentas de WhatsApp, o simplemente para alternar entre cuentas que por ejemplo estén orientadas al uso personal y profesional.

Si esta función está disponible ahora en la beta de iOS, es de esperar que pueda ser una realidad para todos los usuarios de iOS antes de que acabe este año 2025. Por tanto, será por fin posible llevar en un mismo iPhone los chats de varios números de teléfono diferentes, independientemente de si los móviles que cuentan originalmente con esa cuenta están encendidos, apagados o sin cobertura.