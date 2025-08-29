TikTok asi puedes ordenar tus búsquedas por la fecha más reciente

La forma en la que disfrutamos de nuestro tiempo libre o incluso aprovechamos los tiempos de espera, ha cambiado considerablemente desde la llegada de las redes sociales. Quizás una de las más populares sea la red China TikTok, donde podemos encontrar millones de videos cortos con diferentes temáticas y contenidos. Ahora, además de buscar estos por usuario, nombre o temática, también podemos hacerlo por fecha.

Busca tus vídeos preferidos y ordena las búsquedas por fecha

Encontrar un contenido concreto en TikTok puede ser como buscar una aguja en un pajar, es por ello que la herramienta de búsqueda nos simplifica esta tarea. Además de encontrar videos que se ajusten a nuestras preferencias, también tenemos la opción de filtrar estos para centrar un poco más la búsqueda y encontrar resultados mucho más precisos.

Ordenando los resultados de la busqueda de Tik Tok por fecha | TecnoXplora

Además, tenemos la opción de filtrar y ordenar los contenidos por fecha de publicación, de manera que nos aparezcan los videos más recientes en primer lugar. De manera que no suele ser una de nuestras búsquedas frecuentes o contenidos que solemos ver, no tendremos que ver vídeos antiguos que ya hemos visto, antes de llegar a los nuevos contenidos.

Para activar la búsqueda, en la pantalla principal pulsa sobre el icono de la lupa.

En el cuadro de texto, introduce el criterio de búsqueda de los contenidos en los que estés interesado.

de los contenidos en los que estés interesado. A continuación, pulsa en el icono de los tres puntos para desplegar el menú de la parte inferior de la pantalla.

para desplegar el menú de la parte inferior de la pantalla. En el que encontramos varias opciones entre las que se encuentran los “ filtros ”

” Pulsa sobre estos para desplegar nuevas opciones.

Al hacerlo se despliega una nueva ventana en la que tenemos varias secciones.

La primera de esas “ordenar por”

En la que podemos elegir entre tres opciones, relevancia, número de me gusta o la opción que nos interesa “fecha de publicación” .

o la opción que nos interesa . En el siguiente apartado “categorías de vídeos”, tenemos la opción de elegir entre todos, te han gustado, personas a las que sigues.

Por último, podemos establecer la “fecha de publicación" , eligiendo, entre todo, ú ltimas 24 horas, esta semana, este mes, últimos tres meses o últimos seis meses.

, eligiendo, entre todo, ú Una vez, hemos seleccionado cuáles van a ser nuestros criterios de restricción de la búsqueda, pulsa aplicar, para que aparezca el listado con los resultados.

para que aparezca el listado con los resultados. De manera que podemos acotar el número de resultados, ya que solo nos mostrará los resultados que encajen en la descripción de los filtros que hemos seleccionado.

Una forma de encontrar de una forma mucho más rápida y sencilla, los vídeos que nos interesan. Sobre esto es muy útil para localizar aquellos vídeos que se publicaron hace más tiempo y por ello, puede que no estén tan accesibles y a la vista, como otros que sean más virales o más recientes. Una función que no solo nos ayuda a localizar más fácilmente los contenidos que buscamos, sino que además ahorramos tiempo a la hora de revisar los contenidos. Algo que es de agradecer en una plataforma que alberga millones de vídeos, y cuyo número está en constante crecimiento