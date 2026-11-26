La nueva función de WhatsApp | Meta

Meta ha anunciado hoy de manera oficial la llegada de los mensajes programados a WhatsApp. Su app de mensajería por fin nos ofrece una funcionalidad que veníamos esperando desde hace años. Y es que por fin vamos a poder enviar un mensaje de manera diferida, algo ideal para esos momentos en los que no queremos olvidarnos de escribir a alguien, y por lo que sea no es el momento adecuado para molestar a esa persona. Vamos a conocer todos los detalles de esta nueva funcionalidad de WhatsApp.

Ya puedes escribir mensajes y dejarlos programados

El ejemplo que pone Meta es precisamente muy parecido al que nos referíamos antes, quieres desearle suerte a alguien de cara a un examen al día siguiente, y no son horas para molestar a esa persona, porque quizás es medianoche. Pues bien, mientras que ahora tendríamos que abstenernos de enviar el mensaje y confiar en que nos levantaremos lo suficientemente pronto y que nos acordaremos de escribirle, ahora podrás hacer algo más sencillo, programarlo.

Los mensajes programados son una función que, como recuerda Meta, es de las más solicitadas por parte de los usuarios en los últimos años. Pues bien, esta función nos permite programar un mensaje entre los 10 minutos y los 14 días posteriores a la escritura del mensaje. Podemos programarlos tanto en los chats individuales como grupales, por lo que podremos aplazar la entrega para el momento idóneo.

A la hora de programar un mensaje, hay que hacer algo muy sencillo. Una vez escrito el texto, solo tenemos que mantener pulsado el botón de enviar, y seleccionar la función de programar el mensaje. Una vez en ese menú, elegimos la fecha y la hora exactas en las que queremos que el mensaje se envíe a su destinatario dentro del chat individual o grupal. Una vez que llegue ese día y hora elegidos, el mensaje se enviará como otro cualquiera, y así lo verá la otra persona en el chat, como si lo hubiéramos escrito en ese mismo instante.

Además, la gestión de estos mensajes es muy sencilla, porque vamos a poder consultar en todo momento cuáles están programados y, en un momento dado, si es necesario, cancelar el envío antes de que llegue la fecha seleccionada. E incluso en el caso de que el teléfono se haya quedado sin batería, el mensaje se enviará igualmente, ya que habrá quedado registrado en los servidores de Meta.

Y, por supuesto, los mensajes programados se mantendrán totalmente cifrados de extremo a extremo, lo que garantizará que nadie podrá leer estos mensajes, incluso si pudieran acceder físicamente a ellos, ya que solo se pueden leer con una clave cifrada que reside en nuestro teléfono. Eso sí, parece que de momento tocará esperar alguna semana que otra, ya que Meta ha anunciado que la función llegará en las próximas semanas.