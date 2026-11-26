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WhatsApp estrena stickers con sonido
La app de Meta comienza a implementar una modalidad de pegatina que nos permite personalizar el audio.
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Las maneras de comunicarse en un chat son muy variadas, sobre todo en WhatsApp, donde, además de texto, multimedia o notas de voz, podemos enviar divertidos stickers. Ahora, este contenido tradicionalmente plano y silencioso va a cobrar una nueva dimensión con la nueva función que está estrenando WhatsApp. Y es que vamos a poder enviar pegatinas por fin con sonido integrado, algo que desde luego va a dar mucho juego a los usuarios de la app de mensajería.
Nuevos stickers con sonido
Una vez más ha sido el sitio WabetaInfo el que ha desvelado que WhatsApp ya está probando este nuevo contenido en los chats de WhatsApp. Y lo han demostrado con imágenes, ya que es una función que ahora está llegando a algunos usuarios de la beta de iOS para los iPhone. Al activarla, han podido mostrar cómo funcionan estas nuevas características de los chats, que nos permiten sin duda alguna ser más creativos y expresar más con imágenes que, como sabéis, no tienen por qué ser estáticas.
Concretamente, cuando creamos un mensaje con un sticker, vamos a tener la opción de acceder a un menú de selección de sonido antes de enviarlo. En esas imágenes podemos ver que, una vez elegido el sticker, podemos acceder a un menú donde elegir el sonido de la pegatina, en principio, entre una amplia gama de sonidos disponibles en la app, que ignoramos si serán más teniendo una de las suscripciones de WhatsApp Plus.
Lo mejor es que los sonidos disponibles no se limitan a los que nos muestra la app, sino que tenemos dos formas de personalizarlos. Por un lado, añadiendo un archivo de sonido desde el sistema de archivos de nuestro móvil, por ejemplo, añadiendo una canción que tengamos almacenada directamente. O bien añadiendo una nota de voz, ya que se puede apreciar un icono de micrófono.
Además, desde el medio han compartido una imagen de la grabadora de voz para los stickers de WhatsApp. Por tanto, podrás llamar la atención con el sticker animado, y dar contexto con tu propia voz, para que esa persona entienda todos los matices. Por tanto, es una novedad que le da un sentido completamente diferente a los stickers tal y como los conocemos, pero que de momento es algo que solo está al alcance de algunos usuarios.
Porque esta función se ha dejado ver en la versión 26.46.10.70 de la beta de WhatsApp para iOS, que, como sabéis, es solo accesible desde Testflight de Apple, y actualmente no admite más participantes. Lo que parece claro es que esta nueva función llegará a todos los usuarios en cuestión de semanas, quizás antes de que termine el año.
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