Un “contestador casi automático” llega a las llamadas de WhatsApp

Es un esencial desde hace décadas para muchos usuarios, contar con un contestador automático para poder recibir mensajes cuando no podemos contestar a esas llamadas entrantes. Los hemos visto de todos los tipos, los clásicos de cinta que se conectaban al teléfono hace muchos años, y más recientemente el contestador de nuestros smartphones que gestionan los operadores.

Pero a esta realidad se ha unido en los últimos años la prominencia de WhatsApp a la hora de hacer llamadas de teléfono. En este caso, no hay alternativa actualmente a una llamada perdida, más que un mensaje o notificación de que se ha producido. Pues bien, ahora la app de Meta estaría probando su propio contestador, para proporcionarnos esta funcionalidad en sus llamadas.

Un contestador automático, o similar

No es exactamente un contestador, pero la nueva función hace las veces de este claramente. Como han desvelado desde el sitio WabetaInfo, especializado en versiones beta de la aplicación, vamos a tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz a esa persona que nos ha llamado, consiguiendo, pues, un efecto similar al del tradicional contestador. En esta ocasión, como vemos en las capturas, la función se activa cuando hay una llamada perdida en el chat.

Entonces veremos a la tradicional información en forma de tarjeta que nos informa de que hemos perdido una llamada, y la diferencia ahora la vemos justo debajo de esta tarjeta. Ya que podemos ver un nuevo botón denominado Grabar mensaje de voz. De esta manera nos facilitan enviar uno de estos mensajes de voz cuando hemos visto la llamada perdida, y, por tanto, informar a la otra persona de por qué razón no le hemos podido coger el teléfono y emplazarlo a una llamada más tarde.

Aquí la diferencia es realmente la aparición del botón para enviar el mensaje de voz una vez que salta la llamada perdida. Pero en realidad no dista mucho de la acción de enviar este tipo de mensajes de forma individual para mantener conversaciones de voz en diferido, que es lo que nos permiten este tipo de funcionalidades tan útiles. Como es habitual, la nueva funcionalidad no está disponible aún para todos los usuarios de la aplicación.

Parece que es necesario no solo contar con la versión beta de la aplicación, concretamente hablamos de la versión beta 2.25.23.21 de WhatsApp. Pero esto tampoco garantiza contar con ella, nosotros lo hemos probado, y no hemos visto esta nueva opción todavía. De todas formas no deberíamos tener que esperar demasiado para poder contar con esta función en todos los móviles que cuenten con la última versión de la app instalada.