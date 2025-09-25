Las cuentas adolescentes de Facebook e Instagram llegan a España

Si hay algo que nos preocupa a los que somos padres, es la relación de nuestros adolescentes con las redes sociales, y por supuesto con las personas que hacen un uso de estas, que es poco transparente. Si hay algo que ha hecho daño reputacionalmente a Meta han sido aquellos informes que advertían sobre lo dañinas que eran sus redes sociales y que estuvieron guardados en un cajón intencionadamente durante años. Ahora la compañía de Mark Zuckerberg ha anunciado que está implementando las cuentas para adolescentes en España.

Más protección para los adolescentes

Una nueva modalidad de cuenta que llega tanto a Instagram, como a Facebook y la app de mensajería de Messenger. Con estas nuevas cuentas, los adolescentes automáticamente verán limitado con quién pueden hablar en línea, el contenido que pueden ver en estas plataformas, así como el tiempo de uso, que deberá estar bien invertido, de tal forma que el uso de estas redes sociales sea lo más saludable posible.

Las nuevas cuentas en Instagram | Meta

Según el propio máximo responsable de Instagram, Adam Mosseri, con estas protecciones los padres han podido respirar tranquilos, al saber que sus hijos están accediendo de una forma más limitada a las transmisiones en vivo. Y también a la mensajería instantánea, que es el medio por el que pueden llegar las amenazas más preocupantes a los adolescentes que usan estas redes sociales en el día a día.

Ahora todas estas funciones para proteger a los adolescentes están llegando tanto a España como al resto de países de la Unión Europea. Meta asegura que desde su lanzamiento inicial, estas cuentas han permitido ya añadir a sus redes sociales a millones de adolescentes en todo el mundo. Según los propios datos recabados por Meta, el 94% de los padres encuestados asegura que las Cuentas de adolescente les resultan útiles, y el 85% cree que estas cuentas de adolescentes les hace más sencillo ayudar a los más jóvenes a que tengan experiencias positivas con las redes sociales.

Algo que hasta hace poco parecía imposible y poco recomendable. Pero es evidente que si no se ponen límites o se añaden estos filtros, es muy peligroso que los adolescentes campen a sus anchas por estas y otras redes sociales, donde precisamente el bombardeo de proposiciones y retos de todo tipo está a la orden del día.

Al respecto de esta serie de nuevas medidas para proteger a los adolescentes, Adam Mosseri ha asegurado que "Queremos que los padres se sientan bien con sus hijos adolescentes usando las redes sociales. Sabemos que los adolescentes usan aplicaciones como Instagram para conectarse con amigos y explorar sus intereses, y deberían poder hacerlo sin preocuparse por experiencias inseguras o inapropiadas. Las cuentas para adolescentes están diseñadas para brindar tranquilidad a los padres. Desde el lanzamiento en Instagram hace un año, hemos agregado límites para que los adolescentes transmitan en vivo, más restricciones en los mensajes directos y también hemos mejorado nuestra capacidad para asegurarnos de que las personas tengan experiencias apropiadas para su edad. Apoyar a los padres y ayudar a los adolescentes a usar nuestras aplicaciones de manera segura es una responsabilidad que nos tomamos en serio".