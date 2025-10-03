NUEVA FUNCIONALIDAD
¡Prepárate! Pronto podrás reservar tu nombre de usuario en WhatsApp
Pronto podremos compartir nuestro usuario con otras personas en lugar de darle nuestro teléfono, pero antes podremos reservar nuestro nombre favorito.
WhatsApp está cerca de introducir una de sus novedades más importantes, los nombres de usuario. Y es relevante porque por fin, con ellos, no será necesario darle a nadie nuestro número de teléfono para que pueda chatear con nosotros en la aplicación. Sino que solo será necesario buscarnos por este nombre de usuario y añadirnos. Lógicamente, para poder utilizar este método, será necesario contar previamente con un nombre de usuario, y teniendo en cuenta que serán millones los que se generen, será difícil poder hacerse con el que más nos defina. Pero ahora tenemos la posibilidad de anticiparnos.
Se podrá reservar un nombre de usuario
Esta nueva funcionalidad, la de los nombres de usuario en la aplicación, se ha ido dejando ver en los últimos meses con numerosas pistas en la versión beta de la app. Y ahora, una vez más, desde WabetaInfo nos han desvelado cómo va a ser el proceso de reserva de estos nombres de usuario. Y es que ese nombre de usuario nos va a definir en el futuro, y va a ser el medio por el que otras personas nos van a poder encontrar en la aplicación aunque no les hayamos dado el teléfono.
Solo tendremos que darles ese nombre de usuario para poder chatear, y, por tanto, no tendremos que facilitar ningún dato personal. Hasta ahora, al tener que darle nuestro teléfono, existen más posibilidades de que unas personas puedan acosar a otras más allá de WhatsApp, ya sea con llamadas tradicionales, SMS, o buscándolas en otras aplicaciones. Al no usar el teléfono, todo eso se reduce únicamente a WhatsApp, y si queremos cortar la comunicación, es mucho más sencillo.
Pues bien, tras entender lo importante del nombre de usuario, lo que ahora han desvelado en estas capturas, es que en la beta de la aplicación, al menos en su código, ya existe la posibilidad de reservar el nombre de usuario, que usaremos posteriormente para identificar nuestra cuenta. Esta función aparecerá dentro de las opciones de nuestro perfil de WhatsApp. A las opciones existentes en este menú, se le va a añadir uno nuevo llamado simplemente Usuario, debajo del cual veremos un texto en verde llamado Reservar nombre de usuario.
Esto actualmente está dentro del código de la beta 2.25.28.12 de WhatsApp para Android. Pero no corráis a reservar todavía el usuario, ya que como decimos, es una función inactiva, solo presente en el propio código de la aplicación. Para poder usarla, todavía habrá que esperar un poco de tiempo, ya que parece que esta nueva funcionalidad se va a ir extendiendo muy poco a poco entre los usuarios.
La idea es que esta opción de reservar el nombre de usuario llegue a todos a la vez, o al menos en la medida de lo posible. De esta manera se evitaría que los usuarios de la beta tengan preferencia sobre el resto, por el simple hecho de que esta opción aparezca disponible antes para ellos que para los usuarios de la app en su versión estable. Pero mucho nos tememos que será casi inevitable que vaya a haber usuarios que reciban esta función antes que otros, como tantas otras características que no suelen llegar a la vez a todos los usuarios.
