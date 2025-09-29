TikTok: así puedes ocultar con tu huella el historial de vídeos que has visto

Las redes sociales han revolucionado la forma en la que nos comunicamos y tenemos acceso a la información. Pasarnos horas en TikTok viendo videos con todo tipo de contenidos, es habitual, una actividad que se guarda en la historial y que podemos revisar cuando queramos. Del mismo modo, cada vez somos más celosos de guardar nuestra intimidad y no a todos los usuarios les gusta que los demás puedan saber lo que han estado viendo durante horas. Si quieres que nadie tenga acceso a tu historial de TikTok, así puedes protegerlo.

Protege con tu huella dactilar tu historial en TikTok

La seguridad y la privacidad, quizás sean los aspectos que más valoran los usuarios a la hora de usar una aplicación. Para muchos de estos, que nadie pueda acceder a sus datos personales tiene tanta importancia, como que nadie puede acceder a su actividad en las aplicaciones. Las apps como TikTok, permiten guardar todos y cada uno de los videos que hemos visto en el historial.

Protegiendo el historial de TikTok | TecnoXplora

Aunque podemos activar o desactivar esta funcionalidad en función de nuestras preferencias, esta es muy útil para encontrar rápidamente un video que hemos visto y que nos gustaría volver a ver. Y para saber lo que hemos estado viendo recientemente.

Acceder al historial de visualizaciones es de lo más sencillo.

de visualizaciones es de lo más sencillo. Desde la app, pulsa en tu perfil , pulsando en el icono de la esquina inferior derecha.

, pulsando en el icono de la esquina inferior derecha. En la esquina superior derecha de la pantalla, encontramos el icono de las tres rayas , pulsa para desplegar el menú.

, pulsa para desplegar el menú. Entre las opciones selecciona “ajustar y privacidad” , donde encontramos el apartado “centro de operaciones”

, donde encontramos el apartado Desde aquí no solo podemos acceder al “historial de videos” sino que podemos activar una opción de seguridad que permite protegerlo usando la huella dactilar.

sino que podemos activar una opción de seguridad que permite protegerlo usando la huella dactilar. Para ello, pulsa en el icono de la tuerca , para acceder a los ajustes, esta se encuentra en la esquina superior derecha.

, para acceder a los ajustes, esta se encuentra en la esquina superior derecha. Activa el botón junto a “desbloquear con huella dactilar”

Una vez activo, no podrás acceder al historial a menos que uses o bien la huella dactilar o tu código de acceso. De este modo podemos limitar de una forma eficiente el acceso al mismo.

No es el único ajuste de seguridad que puedes aplicar a tu cuenta de TikTok, también puede poner una contraseña a la aplicación para restringir el acceso a esta. De manera que siempre que quieras abrir la aplicación tendrás que usar ese código de acceso. Para proteger las aplicaciones de nuestro teléfono y evitar que cualquiera pueda tener acceso a estas es importante establecer una clave numérica, un patrón de desbloqueo o usar otros métodos biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Establecer un tiempo reducido de bloqueo tras la inactividad, para que se bloquee automáticamente cuando no lo estemos usando.

Así como no dejar nunca desbloqueado nuestros dispositivos sin supervisión, de esta forma evitaremos que cualquiera tenga acceso a nuestros dispositivos. Para mejorar la seguridad también podemos establecer otros sistemas de seguridad como la verificación en dos pasos.