WhatsApp: la función de IA que resume mensajes va a ser aún mejor

Hace unos meses os contábamos que Meta estaba probando ya una de las que iban a ser mejores funciones de WhatsApp en un futuro cercano. Hablamos de la que nos resumirá todos esos mensajes que no hemos leído aún de una conversación. Esta es sin duda una funcionalidad extremadamente útil, ya que nos ahorrará tiempo al no tener que estar permanentemente leyendo todos esos mensajes para hacernos una idea de lo que nos hemos perdido. Ahora la función será aún mejor, porque no se limitará a una sola conversación.

Resumen de varias conversaciones

Esa función de la que os hablamos nos ofrecía en su momento el resumen de mensajes no leídos de una conversación, esto es genial, porque llegas tarde al grupo de tus vecinos más dicharacheros, y es fácil encontrarse con cien mensajes no leídos tras una o dos horas lejos del teléfono. Pues bien, en este caso es tan sencillo como pulsar un botón, para que la IA lea los mensajes por nosotros y los resuma.

Pues bien, esta función está evolucionando, y tal como nos muestran desde WabetaInfo, la web especializada en las versiones previas de la aplicación, Meta está trabajando en llevarla más allá, para que no se limite a una sola conversación. De hecho, según indican quienes ya han podido ver la función en acción, que será posible hacer un resumen instantáneo de hasta cinco conversaciones diferentes.

Por tanto, los mensajes no leídos de esas cinco conversaciones se podrán resumir de manera inmediata. Para ello, como hemos visto en las capturas, solo será necesario, desde la sala de chats, seleccionar las que queremos que la IA resuma, como decimos, pueden ser hasta cinco. Esas son precisamente las que vemos en las capturas de pantalla. Una vez seleccionadas, solo hay que pulsar sobre el botón de los tres puntos verticales, para ver la función de Quick Recap, en tercer lugar.

En español se debería denominar como Resumen Rápido. En la propia captura de pantalla podemos ver un mensaje de WhatsApp, que dice que solo podemos seleccionar hasta 5 chats para hacer un resumen rápido. Esta función, como suele ser habitual, de momento no está activa, y todavía se encuentra en plena fase beta, a la espera de ser activada al menos para los beta tester. De momento se encuentra dentro del código de la versión 2.25.21.12 de la beta de WhatsApp.

Una función que, por tanto, todavía habrá que esperar durante varios meses, ya que de momento es solo una prueba. Pero todo hace pensar que llegará más pronto que tarde a la aplicación, si tenemos en cuenta que es de las características más útiles con las que va a contar la aplicación de mensajería.