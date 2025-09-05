¿Qué es Spotify Tap y cómo activarlo?

¿Te gustaría comenzar a escuchar tu música favorita con solo un toque? Eso es precisamente lo que permite Spotify Tap, una función diseñada para que disfrutes de tu contenido de audio sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo. Con un simple toque en los auriculares, puedes reanudar lo último que escuchabas o dejar que Spotify elija una nueva canción basada en tus gustos.

Activar Spotify Tap es muy sencillo. Solo necesitas unos auriculares compatibles y tu teléfono móvil. Primero, conéctalos entre sí y abre la app oficial del fabricante de tus cascos. Allí deberías encontrar una opción llamada Spotify Tap o One Touch. Luego, asigna el gesto que prefieras: un toque simple, doble toque o una pulsación prolongada.

Una vez configurado, estarás listo para usarlo. Cada vez que pulses el botón asignado, la música empezará automáticamente, incluso si tu teléfono está bloqueado. ¿Quieres cambiar de canción? Solo vuelve a tocar y Spotify te ofrecerá una nueva sugerencia adaptada a tus preferencias musicales.