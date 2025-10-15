TikTok: así puedes reiniciar su algoritmo y empezar de cero en tu feed

Las redes sociales son para muchos usuarios más que una forma de compartir sus experiencias, también forman parte de su forma de entretenimiento. Es por ello que podemos pasar horas viendo vídeos de diferente contenido. Los videos que nos muestran se basan en la experiencia de usuario, pero a veces vemos algún video por error de algo que no nos gusta y esto altera el algoritmo y empieza a mostrar contenidos que no nos interesan. Por lo que es necesario reiniciar el algoritmo, a continuación, te contamos cómo hacerlo.

Reinicia el algoritmo y empieza de nuevo

Las sugerencias de videos que nos hace TikTok son a partir de nuestras preferencias. A menudo visualizamos contenidos, la app nos va ofreciendo vídeos similares. El problema viene cuando por curiosidad o por error pulsamos en un contenido nuevo. Este cambio es registrado por el algoritmo y a partir de este momento comienza a ofrecernos contenidos similares y esto puede llegar a inundar nuestro feed con vídeos similares. Algo que puede que no sea de nuestro agrado. Si esto sucede, tenemos una alternativa que consiste en reiniciar nuestro algoritmo comenzando de nuevo. Lo cual lo haremos de la siguiente forma.

Eliminando el historial de TikTok | TecnoXplora

En primer lugar, desde la app, pulsa sobre el perfil . De esta forma accedemos a los ajustes y las opciones de configuración de la misma.

. De esta forma accedemos a los ajustes y las opciones de configuración de la misma. Pulsa sobre el icono de las tres líneas horizontales que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla.

que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú emergente, selecciona “ajustes y privacidad”

Donde encontramos a su vez el apartado “preferencias de contenido”

Selecciona la opción “actualizar el feed para ti”

Para completar el proceso pulsa sobre “continuar” y “actualizar”

De este modo cambiará el contenido de los videos que aparecen en la sección para ti.

Una opción que por el momento solo está disponible en la versión móvil tanto en Android como en iPhone. Un ajuste que solo tendrá efecto sobre esta sección y no afecta a apartados como siguiendo ni a las notificaciones. Antes de ejecutar este comando debes tener en cuenta que no podremos deshacer los cambios.

Otra forma de restringir los contenidos es elegir la opción “no me interesa” esta la encontramos en el menú que aparece en la parte inferior de cada uno de los videos, de forma que si marcamos esta opción no nos mostrará contenidos similares. Borrar el historial de visualizaciones también ayuda a limpiar el algoritmo de contenidos que no nos atraen. De esta forma acabamos de un plumazo con las preferencias y se reiniciará el algoritmo ofreciéndonos solo contenidos que hayamos indicado que nos gustan o nos interesan.

Por lo que es importante de vez en cuando revisar el contenido de nuestro feed, así como nuestras preferencias y el historial de visualizaciones, para mantener a raya los videos de contenidos no deseados. Mostrando solo aquellos que realmente nos interesen.