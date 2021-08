Xiaomi se saca de la manga el primer Redmi Note 10 resistente al agua

Los móviles con resistencia al agua llevan presentes en el mercado bastantes años, por lo que no es en absoluto una novedad. Pero sí que lo es en ciertas gamas, donde no es tan habitual encontrar estos teléfonos con resistencia al líquido elemento. Ahora Xiaomi ha lanzado por primera vez un Redmi Note con esta resistencia al agua, en una nueva variante de la gama que llega con algunas diferencias notables en su ficha técnica. Eso sí, de momento la mala noticia es que llega solo al mercado japonés. No obstante vamos a conocer lo que nos ofrece.

Características del Redmi Note 10 JE

Estamos ante una nueva versión de este súper ventas de Xiaomi en la gama media, un modelo que llega con el nombre del Redmi Note 10 JE, estas últimas siglas representan “Japan Edition” entendemos que como un guiño a los juegos olímpicos que se están celebrando actualmente en Tokio. Estamos ante un teléfono que sobre todo destaca por ser el primero de la gama en contar con resistencia al agua. De hecho cuenta con certificación IP68, que es la máxima que puede obtener hoy en día un teléfono móvil. Con ella se puede sumergir el teléfono durante hasta treinta minutos a una profundidad de un metro y medio.

Redmi Note 10 JE resistente al agua | Xiaomi

También hay cambios en el procesador, siendo un poco más modesto en cuanto a rendimiento respecto de los que hemos visto en la gama, de hecho es un Snapdragon 480, que eso sí, nos brinda conectividad 5G. Junto a este procesador hay una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento interno de 64GB ampliable mediante tarjetas microSD. Este modelo cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, con resolución Full HD+ y tecnología LCD. Además tiene una tasa de refresco de 90Hz. En el apartado de la cámara de fotos también cuenta con tres sensores.

Redmi Note 10 JE | Xiaomi

Uno principal de 48 megapíxeles, acompañado de uno de 2 megapíxeles de profundidad, o uno de 2 megapíxeles macro. Delante la cámara de fotos tiene un sensor de 8 megapíxeles. La batería se conforma con una capacidad de 4800mAh, mientras que tiene una carga rápida de 18W. Hay un conector USB tipo C, así como un conector minijack, así como el complemento perfecto para este, como es la compatibilidad con música Hi-Res de alta resolución. Un modelo que como os decíamos de momento se pondrá solo a la venta en Japón, aunque no nos extrañaría nada, conociendo la trayectoria de Xiaomi, de que se ponga a la venta en Europa o España con otra denominación.

Un modelo que nos sorprende mucho, ya que aunque la marca china acostumbra a lanzar muchas variantes de sus móviles, no esperábamos una de este tipo a estas alturas de año, en pleno verano. Pero quizás las olimpiadas y esa resistencia al agua sean un buen reclamo para el público nipón estos días. Veremos si llega a España, apostamos porque sí, ya que sin duda esa certificación IP68 puede ser muy atractiva para un gran número de usuarios de la firma china.