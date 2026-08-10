El virus del Nilo vuelve a preocupar en España: cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo evitarlo

El virus del Nilo Occidental vuelve a estar bajo vigilancia en España coincidiendo con los meses de mayor actividad de los mosquitos. Andalucía concentra buena parte de la preocupación actual, con varios casos humanos y un fallecimiento, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre la circulación del virus entre mosquitos y animales.

El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Culex. Estos insectos adquieren el virus cuando pican a aves infectadas y posteriormente pueden transmitirlo a personas y caballos. No se transmite habitualmente de persona a persona, por lo que el principal riesgo está en evitar las picaduras.

Una de las particularidades del virus es que la mayoría de las personas infectadas no desarrolla síntomas. Cuando aparecen, suelen ser leves y pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, náuseas o erupciones cutáneas.

Sin embargo, en una pequeña proporción de los casos la infección puede afectar al sistema nervioso y provocar enfermedades graves como encefalitis o meningitis. Los adultos mayores y las personas con determinadas enfermedades tienen un mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones.

Cómo evitar las picaduras de mosquito

La principal medida de prevención consiste en reducir las posibilidades de que un mosquito infectado nos pique. Para ello, las autoridades recomiendan utilizar repelentes, vestir ropa que cubra brazos y piernas y utilizar mosquiteras en ventanas y puertas.

También es importante evitar la acumulación de agua estancada en lugares como platos de macetas, cubos o recipientes, ya que pueden convertirse en puntos de cría de mosquitos. Durante los periodos de mayor actividad de estos insectos, especialmente al amanecer y al atardecer, conviene extremar las precauciones.