Moto Pad 70 es oficial: una tableta de 12" con 5G y batería de gran capacidad

Motorola ha lanzado una nueva tableta, después de que hiciera lo propio hace unos días con su modelo Groove, que presumía de nueve altavoces JBL. Ahora le toca el turno a la Motorola Moto Pad 70, una tableta grande, bien equipada y que llega con un precio bastante competitivo. Es verdad que estamos en una época propicia para que los fabricantes lancen nuevas tabletas, justo antes del regreso al trabajo y las clases en el mes de septiembre, y nadie quiere perderse ese importante pastel en lo que a tabletas se refiere.

Ficha técnica de la nueva Moto Pad 70

Por tanto, estamos ante la tercera tableta de esta gama de los Pad 70, y en este caso se trata de un modelo premium, que nos ofrece numerosas funciones de excelente nivel. Además, es una tableta delgada, de solo 6,49 mm, en la variante 5G, y más delgada aún la Wifi, con solo 6,29 mm. Su peso es de poco más de medio kilo, lo que no está nada mal para el gran tamaño que tiene.

Moto Pad 70 | Motorola

Y es que su diagonal de pantalla es de 12,1 pulgadas, por lo que hablamos ya de un tamaño considerable. Esta cuenta con tecnología LCD, así como una alta resolución de 2560 x 1600 píxeles, con un brillo de 800 nits. También es compatible con stylus, por lo que podemos utilizarla con un lápiz cómodamente, para dibujar o escribir a mano alzada. Es una tableta bastante potente cuando hablamos de la gama media, ya que cuenta con el procesador MediaTek Dimenisty 6400.

A este le acompañan 8GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD hasta los 2TB. En términos de fotografía, cubre simplemente el expediente, como tantas tabletas, en este caso con un sensor trasero de 13 megapíxeles, y uno delantero de 8 megapíxeles. Es una tableta que llega con una batería bastante grande, de 10200 mAh, con una potencia de carga de 45 W, que no está nada mal para una tableta. Es resistente al agua y el polvo con certificación IP52.

La tableta llega con Android 16, al contrario de lo que esperábamos, que se estrenara con Android 17, para lo que habrá que esperar meses todavía. La tableta se estrena con numerosas funciones de IA, como son AI Rewrite, AI Summary y AI Continue Writing, que precisamente aprovechan el uso del lápiz. Se estrena con sonido Dolby Atmos, así como conector USB tipo C, micrófono dual, y llamadas de voz.

La tableta de momento se ha anunciado en India, un país muy importante para Motorola. Donde el precio de la versión de 8 GB + 128 GB no ha sido desvelado, al contrario que la versión de 8 GB + 256GB, que sí sabemos que cuesta unos 310 euros al cambio.