Un triple tratamiento elimina el VIH en macacos bebé

Los fármacos individuales o individualizados contra el VIH aumentan la esperanza de vida tanto en adultos como en niños infectados, pero todavía no lo pueden eliminar de forma completa de su organismo. Ahora, un estudio publicado en Nature Microbiology expone que la combinación de tres medicamentos administrados a neonatos sí que podría hacerlo.

Cada año, más de 120.000 bebés contraen este virus en el mundo, lo que supone una peso sanitario importante al requerir de un tratamiento de por vida para millones de personas (siempre y cuando puedan permitírselo). La mayoría de ellos se contagian de VIH por deglución o exposición conjuntival en el parto, donde el tiempo de reacción es esencial para frenar la progresión de la enfermedad.

Los investigadores de este trabajo combinaron anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, terapia antirretroviral contra el VIH y leronlimab –capaz de bloquear una proteína llamada CCR5– durante las 72 horas tras la infección en lactantes de macaco y no observaron evidencia del virus un año después del tratamiento. Los hallazgos demostraron que este triple fármaco podría mejorar las estrategias actuales para recién nacidos infectados.

Tres funciones complementarias

Según explica a SINC el primer autor del estudio e investigador de la Universidad de Oregón, Jonah Sacha, se emplearon tres medicamentos distintos que ya, por sí mismos, eran antivirales e inhibían la replicación del virus.

"Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de erradicar el virus de forma independiente tras la infección; solo era posible cuando actuaban unidos", afirma el investigador. "Se desconoce el mecanismo de esta sinergia, pero creemos que el VIH se vuelve vulnerable cuando lo tratamos mediante tres estrategias diferentes", puntualiza.

En concreto, los investigadores creen que la terapia antirretroviral minimiza que la capacidad del virus para replicarse, los anticuerpos neutralizantes lo 'acorralan' (de modo que hay menos virus circulando por el organismo) y el leronlimab impide que lo que queda del virus infecte a las células inmunitarias.

Para saberlo, estudiaron la respuesta de macacos rhesus lactantes –también denominados Macaca mulatta– al infectarlos oralmente a las 4 semanas de edad mediante deglución. Después, los trataron 72 horas tras recibir el virus con la triple terapia y se les llevó a cabo un seguimiento de poco más de seis meses.

La investigación incluyó a 55 machos y hembras en grupos de 6 a 8 y se tomaron muestras semanales después de la infección. Los hallazgos revelaron que la terapia triple funcionó a la hora de eliminar el virus del organismo.

Bloquear la puerta de entrada

Para probar la hipótesis de que inhibir el acceso a CCR5 era beneficioso, trataron a los lactantes con dosis semanales de leronlimab 72 horas después de la infección y observaron que su bloqueo impedía la siembra del reservorio tanto en tejidos linfoides como gastrointestinales, un fenómeno que creen que se amplificaría cuando se combinase con otros tratamientos antivirales.

"El CCR5 es el correceptor del VIH, lo que significa que es el principal mecanismo que permite que el VIH penetre en las células para infectarlas", explica el investigador.

"La replicación se relaciona con el uso que se hace del CCR5, y por eso, la mayoría de los casos de curación del VIH tras un trasplante de médula ósea ocurren cuando el donante presenta una mutación que impide la expresión de esta proteína. El anticuerpo inhibidor del CCR5, el leronlimab, se une al CCR5 e impide que el virus utilice este receptor para entrar en las células", expone el Sacha.

Sin el virus

Los expertos probaron la eficacia de esta triple terapia y observaron que los ocho lactantes tratados tenían el virus detectable al inicio del tratamiento, pero que permanecieron avirémicos durante los seis meses que duró la investigación. Asimismo, en la semana 56 vieron que tampoco se detectó ADN viral en sus organismos y en la 84 los sacrificaron para estudiar si había ADN viral residual, pero tampoco lo encontraron.

Estos resultados demostraron que la terapia triple previno la viremia en lactantes tratados tres días después de la infección, un hallazgo que fue bien tolerado y que no presentó problemas clínicos. Ahora, los investigadores buscan estudiar la combinación de los fármacos en humanos, pero, pese a que la terapia antirretroviral haya sido aprobada en personas, los anticuerpos neutralizantes y leronlimab siguen en ensayos clínicos.

Los expertos son optimistas y creen que funcionará de igual manera dada la similitud anatómica entre primates humanos no humanos. "Ahora podría pasar inmediatamente a la fase de ensayos clínicos para eliminar la infección por el VIH en los recién nacidos", expresa Sacha”. "El siguiente paso será comprobar si esto puede funcionar en adultos recién expuestos al virus".

Referencia:

Sacha, J. et al. Combination therapy with broadly neutralizing antibodies, antiretroviral therapy and CCR5 blockade limits viral reservoir seeding in infant macaque model of HIV. Nature Microbiology 2026.