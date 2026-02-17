El altavoz Xiaomi Sound Pocket estrena nuevos colores y baja su precio en España

Cada vez estamos más cerca de que el buen tiempo se imponga sobre los rigores del invierno. Y cuando esto ocurre, irremediablemente solemos salir más al aire libre. Disfrutar de ese buen tiempo con la mejor cara posible, y en esos casos escuchar música es uno de los mayores placeres al aire libre. Y en este caso hemos conocido que uno de los altavoces más baratos de Xiaomi es aún más asequible, y además estrena nuevas versiones con diferentes colores.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Sound Pocket tiene un precio ahora de 17,99 euros, por lo que es una de las opciones más baratas que podemos encontrar en el mercado por parte de un gran fabricante. Además, hay nuevos colores, porque tenemos disponibles tres acabados diferentes. Estos ahora son de color rosa, gris azulado, así como negro.

Xiaomi Sound Pocket | Xiaomi

Un altavoz compacto y atractivo

Su gran punto fuerte es el tamaño y peso, ya que lo podemos llevar en la mano, colgado de su pequeño asa, porque pesa más o menos lo mismo que un smartphone, 200 gramos, por lo que vamos a poder llevarlo con nosotros sin esfuerzo alguno. Además, es resistente al agua y al polvo con certificación IP67, por lo que no hay que temer por él cuando queremos utilizarlo en cualquier lugar al aire libre.

Su diseño es extraordinario, ya que tiene un acabado elegante, con una textura suave, así como muy brillante, al estar recubierto de una malla textil. El altavoz cuenta con un subwoofer integrado, para brindarnos unos graves con mucha potencia y una gran profundidad. Un sonido que es muy equilibrado, y lo hace perfecto para utilizar con cualquier tipo de música, ya que el altavoz se ecualiza automáticamente en base a la música que reproducimos.

El volumen también se equilibra de manera automática, mientras que el woofer ofrece un sonido de bajos muy sólido y le da mucha entidad a su sonido. La batería, a pesar de su pequeño tamaño, nos proporciona muchas horas de uso, tanto como para poder utilizarlo durante todo el día sin recargar. Y es que ofrece una autonomía de hasta 10 horas, con el volumen a un 40%. Para cargarlo por completo solo necesitamos 3 horas.

Cuenta con conectividad Bluetooth 5.4, por lo que es una de las tecnologías más recientes y nos ofrece una conexión estable y con la máxima calidad de sonido. Este altavoz cuenta con botones físicos integrados en uno de sus laterales, que nos permiten controlar el volumen, así como la reproducción. Además, puede emparejarse a más altavoces, para crear un sistema de sonido estéreo con varios de ellos interconectados.

Con este altavoz podemos hacer llamadas de voz, y utilizarlo como un gran manos libres. Por lo que vamos a poder disfrutar de conversaciones también al aire libre. Sin duda alguna, se trata de un altavoz realmente completo, que nos ofrece esas tres B tan buscadas, es bueno, bonito y barato, y además, podemos añadir que cuenta con la última tecnología para este tipo de dispositivos.