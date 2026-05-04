La Xiaomi Smart Band 10 Pro desvela su diseño con todo detalle

Si hace unos días conocíamos detalles interesantes sobre el lanzamiento de la futura Xiaomi Smart Band 10 Pro, de manos de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino, ahora esa información se amplía por parte de otro medio de gran reputación a través de un filtrador, como es Evan Blass, que no suele dar puntada sin hilo en sus publicaciones. Ahora han desvelado todos los detalles de la pulsera, incluyendo imágenes de alta resolución que nos muestran su diseño.

Nueva edición de la pulsera china

Como sabéis, la Xiaomi Smart Band 10 se vende actualmente en España, lo que no tenemos es un modelo Pro, que es el que se ha filtrado hace unos días, y ahora de nuevo. En este caso, hablamos de una pulsera que tendrá como gran añadido a la versión estándar, la conectividad NFC. De esta manera, podremos interactuar con nuevos dispositivos y hacer más con ella de lo que podemos hacer con el modelo actual, un buen punto para justificar su compra.

Ahora este modelo Pro se ha filtrado desvelando que tendrá una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, que nos ofrece una alta resolución de 400x400 píxeles, por lo que a nivel de detalle ofrecerá una excelente experiencia mucho más rica visualmente. Esta llegaría con una autonomía notable, de hasta 21 días con una sola carga completa, mientras que su resistencia al agua será de 50 metros, lo habitual en este modelo y en general en el segmento de wearables.

Here's your first look at the #Xiaomi Smart Band 10 Pro (with or w/o NFC). 1.74 AMOLED panel and the usual health/fitness tracking features in a rather simple design winfuture.de/news,158474.... [[LINK:EXTERNO|||https://bsky.app/profile/did:plc:qicvhaddltmw5jeupfi73dqu/post/3mkza3b2tls2u?ref_src=embed|||[image or embed]]] — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 4 de mayo de 2026, 10:13

No se esperan grandes cambios en gestión de la energía, por lo que las posibilidades que nos ofrece a nivel de autonomía deberían ser casi las mismas de su anterior generación. Con hasta diez días de uso con la pantalla siempre encendida, y de hasta ocho días si lo usamos de manera intensiva. Una pulsera que contaría con Bluetooth 5.4 como medio de comunicación con el smartphone.

Esta nueva versión llegaría con dos variantes, la estándar, que debería contar con conectividad GPS, y la que además de esta integre el NFC para ampliar las posibilidades de interacción, sobre todo con la posibilidad de pagar en algún momento en los datáfonos, pero es algo que todavía no es tan sencillo. Junto con esta filtración de detalles técnicos, también han compartido imágenes con el diseño de la nueva pulsera.

Y la verdad es que en este aspecto no hay cambios drásticos, de hecho parece que estamos exactamente ante la misma pulsera que su modelo predecesor, con ese guiño velado al diseño del Apple Watch tradicional, pero en este caso sin corona, Xiaomi no se ha salido de ahí, ya que sabe que es un diseño extremadamente reconocible para los consumidores en general.