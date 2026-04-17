El truco oculto de tu iPhone o Android que no sabías que necesitabas

Existen numerosos trucos para mejorar la usabilidad de nuestros smartphones ya sean de iOS o de Android. Una de las funciones más recientes que han incorporado ambos sistemas en los móviles más recientes es el toque posterior o "Backtap". Mucha gente no sabe que el logo de la manzana de su iPhone o la parte trasera de muchos teléfonos Android modernos puede funcionar como un botón físico extra. Puede servir para hacer capturas, encender la linterna o incluso abrir el garaje

Activarlo en iPhone

Si tienes un teléfono con sistema operativo iOs, es decir, un iPhone y quieres activar esta opción del Backtap, tienes que ir a Ajustes, Accesibilidad, tocar y bajar hasta el final y entrar en la opción "toque posterior".

Una vez aquí puedes configurar que al dar dos o tres toques en la manzana se haga una captura de pantalla, se abra la cámara o se encienda la linterna, entre otras opciones.

Activarlo en Android

Si tienes un teléfono con sistema operativo Android, para activar esta opción tendrás que ir hasta Ajustes, Gestos o Toque rápido. En los modelos más nuevos se puede configurar que al tocar atrás se ejecuten funciones como cerrar la aplicación actual, apagar la pantalla, ejecutar la cámara o abrir otra aplicación. Es ideal para utilizar si se tiene una mano ocupada y solo se puede maniobrar el smartphone con una sola mano.

Eso si, la pega en ambos casos es que solo funciona si el móvil va sin funda o esta es lo suficientemente fina para notar el tacto del dedo.