laSextaLogotipo de laSexta laSexta
TecnoXplora

Móviles

¿Qué estás buscando?

TRUCO

El truco oculto de tu iPhone o Android que no sabías que necesitabas

Te contamos un sencillo truco que puedes usar tanto si tienes un iPhone como un teléfono con sistema operativo Android. Es muy útil y puede facilitarte el uso del teléfono en ocasiones.

¿Eres más de iPhone o de Android?

Vídeo: Eñe I Foto: Flickr

Publicidad

Eñe| TecnoXplora
Publicado:

Existen numerosos trucos para mejorar la usabilidad de nuestros smartphones ya sean de iOS o de Android. Una de las funciones más recientes que han incorporado ambos sistemas en los móviles más recientes es el toque posterior o "Backtap". Mucha gente no sabe que el logo de la manzana de su iPhone o la parte trasera de muchos teléfonos Android modernos puede funcionar como un botón físico extra. Puede servir para hacer capturas, encender la linterna o incluso abrir el garaje

Activarlo en iPhone

Si tienes un teléfono con sistema operativo iOs, es decir, un iPhone y quieres activar esta opción del Backtap, tienes que ir a Ajustes, Accesibilidad, tocar y bajar hasta el final y entrar en la opción "toque posterior".

Una vez aquí puedes configurar que al dar dos o tres toques en la manzana se haga una captura de pantalla, se abra la cámara o se encienda la linterna, entre otras opciones.

Activarlo en Android

Si tienes un teléfono con sistema operativo Android, para activar esta opción tendrás que ir hasta Ajustes, Gestos o Toque rápido. En los modelos más nuevos se puede configurar que al tocar atrás se ejecuten funciones como cerrar la aplicación actual, apagar la pantalla, ejecutar la cámara o abrir otra aplicación. Es ideal para utilizar si se tiene una mano ocupada y solo se puede maniobrar el smartphone con una sola mano.

Eso si, la pega en ambos casos es que solo funciona si el móvil va sin funda o esta es lo suficientemente fina para notar el tacto del dedo.

El MWC celebra su vigésima edición en Barcelona con la inteligencia artificial como gran protagonista

Mobile World Congress (MWC) 2026
TecnoXplora» Móviles

Publicidad

Publicidad